حسن اشجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی فردای تیمش مقابل ملوان بندر انزلی اظهار داشت: برای ملوان احترام خاصی قائلم زیرا تیم قدرتمندی است اما مطمئن باشید در بازی فردا برای کسب سه امتیاز بازی به میدان می‌رویم و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی‌کنیم.

وی با اشاره به عملکرد سپاهان در هفته‌های گذشته ادامه داد: تیم ما در هفته‌های گذشته عملکرد خوبی از خود نشان داده و با توجه به اینکه در جام حذفی حذف شدیم تمام فکر و ذکرمان روی لیگ برتر است تا بتوانیم به قهرمانی برسیم، در این هفته در خانه با ملوان بازی داریم و با پیروزی برابر این تیم ۲۱ امتیازی می‌شویم و به صدر جدول نزدیک‌تر می‌شویم.

مدافع سپاهان پیرامون دیدار با فولاد و حذف سپاهان از گردونه مسابقات جام حذفی گقت: دیروز با اینکه بازی را باختیم اما بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم ولی چون نتوانستیم از موقعیتهایی که داشتیم استفاده کنیم بازی را واگذار کردیم.

وی ادامه داد: در طول بازی موقعیتهای خوبی برای گلزنی نصیبمان شد ولی از آنها استفاده نکردیم و فولاد روی تک موقعیتی که داشت توانست به گل برسد و پیروز بازی باشد.

اشجاری اضافه کرد: در صحنه‌ای که گل را دریافت کردیم تمرکز دفاعی نداشتیم زیرا بنگر برای پرتاب اوت در دفاع حضور نداشت و پس از پرتاب اوت فولادیها ضد حمله زدند و توانستند با توجه به عدم تمرکز دفاعی سپاهان به گل برسند.