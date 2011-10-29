ارائه پیشنهاد جدید برای ساخت جاده ابر در گلستان/ جلوگیری از تخریب جنگل

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت افزود: اجرای پروژه جنگل ابر و حفظ محیط زیست و عرصه های جنگلی از دغدغه های اصلی دولت و مسئولان استان است.

به گفته وی، بحث اصلی در اجرای پروژه ها، مربوط به توازن بین توسعه و حفظ و رعایت الزامات محیط زیست است.

وی تصریح کرد: حفظ جنگل های هیرکانی از مسائل مهمی است که در بررسی و مطالعات اجرائی این پروژه مد نظر بوده است.

وی ادامه داد: بدون شک مسئولان و افراد کارشناس و آگاه نظر مثبتی در حفظ و رعایت الزامات زیست محیطی دارند و از سوی دیگر سابقه ساخت جاده ابر به قبل از دولت نهم بر می گردد و بخاطر همین دغدغه ها و حاشیه های عملیات اجرائی آن طولانی شده است.

استاندار گلستان افزود: در سفر سوم هیئت دولت به استان، به دلیل اختلافات سازمان محیط زیست کشور و وزارت راه و شهرسازی، اختیارات ویژه ای به استاندار گلستان داده شد تا گزینه معقول و منطقی را انتخاب کند.

قناعت گفت: خوشبختانه تخریب جنگل در مسیر ساخت جاده ای که مد نظر وزارت راه و شهرسازی است، منتفی است.

وی در پایان یادآور شد: این مسیر دارای شیب تند و نقاط حادثه خیز است که با نظر استاندار و محیط زیست کشور و وزارت راه و شهرسازی به ترمیم گزینه مورد نظر پرداخته می شود.

جنگل ابر در 50 کیلومتری شمال‌شرقی شاهرود و در مسیر جاده شاهرود به استان گلستان قرار دارد.