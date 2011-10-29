پروژه قطار شهری کرج - هشتگرد 40 درصد پیشرفت دارد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح قطار شهری کرج – هشتگرد که طول مسیر آن 26 کیلومتر است، از مهمترین طرحها است و تا کنون 55 میلیارد تومان برای این طرح ملی هزینه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب این طرح، بهره برداری از آن تا پایان سال آینده، مورد انتظار است و دستگاه های ذیربط باید در این زمینه بکوشند.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: باید دستگاههای مسئول و پیمانکاران همه توان و ظرفیت خود را برای تکمیل و بهره برداری از این طرح بزرگ به کار گیرند و همه اقدامات لازم انجام شود.

همه اراضی مسیر تملک شد

حدادی در خصوص تملک اراضی نیز افزود: همه اراضی مسیر قطار شهری کرج - هشتگرد در استان البرز تملک شد که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول گفت: با برطرف شدن مشکل معارضان این طرح ملی که سبب کندی اجرای آن شده بود، آماده سازی و ریل گذاری مسیر شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: سه پیمانکار، کار ابنیه سازی و ریل گذاری این طرح را دست انجام دارند.