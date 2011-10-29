نگرانی روسای بیمارستانهای خصوصی از اقتصاد سلامت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه تعدادی از روسا و مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی تهران مشکلات و دغدغههای خود را با رئیس کل و مسئولان سازمان نظام پزشکی در میان گذاشتند.
این افراد، غیر واقعی بودن تعرفهها، رشد سرسام آور هزینههای جاری بیمارستانها، بهانهجویی بیمههای خصوصی برای عقد قرارداد جدید با بیمارستانهای خصوصی و افزایش مالیات جامعه پزشکی را از مهمترین مشکلات و چالشهای پیش روی بخش درمانی غیردولتی عنوان کردند.
به گفته آنان، ادامه روند اقتصادی فعلی جز تخریب، ورشکستگی و نابودی بخش خصوصی درمان پیامد دیگری نخواهد داشت.
وی گفت: از سال قبل تاکنون قیمت کیتهای آزمایشگاهی خارجی چند برابر شده و حتی کیتهای آزمایشگاهی که انستیتو پاستور در اختیار آزمایشگاه بیمارستان پارس قرار میدهد 370 درصد رشد کرده و از سوی دیگر رشد درآمد این آزمایشگاه نسبت به سال قبل صفر درصد شده است.
وی افزود: با افزایش قیمت ارز امکان خرید دستگاه و تجهیزات پزشکی جدید و بروز وجود ندارد ضمن اینکه تعمیرات دستگاههای موجود نیز بسیار گرانقیمت است.
دکتر معظمی، با انتقاد شدید از بدرفتاری و بهانهجویی بیمههای خصوصی به علت طفره رفتن از انعقاد قرارداد جدید با بیمارستانهای خصوصی، گفت: 8 ماه است که بیمارستانهای خصوصی با قرارداد سال 89 به موسسات بیمه خصوصی خدمات ارایه میدهند و هنوز هیچ یکی از این موسسات بیمهای برای عقد قرارداد جدید اقدامی نکردهاند.
در ادامه جلسه، دکتر نورالهی، مدیرعامل بیمارستان کسری در این باره گفت: برخی از موسسات بیمهای علاوه بر اینکه تعرفهای پایین تر از تعرفههای اعلامی دولت برای قرارداد جدید پیشنهاد کردهاند، در برخی موارد تعرفه ای پایینتر از تعرفه سال گذشته را مبنای قرارداد با بیمارستانهای خصوصی قرار دادهاند.
جمعی دیگر از روسای بیمارستانهای خصوصی اعلام کردند که اداره بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی در شرایط فعلی بسیار آسانتر از اداره یک بیمارستان خصوصی است.
آنها همچنین ضمن هشدار نسبت به احتمال تعطیلی بیمارستانهای خصوصی، نسبت به بیکارشدن پرسنل این بیمارستانها و محرومیت قشر وسیعی از مردم از خدمات با کیفیت درمانی ابراز نگرانی کردند.
در ادامه، حاضران در این جلسه خواستار حمایت جدی سازمان نظام پزشکی از حقوق و خواستههای بیمارستانها و مراکز غیردولتی درمانی شدند.
کارگروه مشترک با وزارت بهداشت برای تعیین تعرفههای درمانی سال 1391 تشکیل می شود
دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی نیز در این جلسه در خصوص مسایل مختلف از جمله ترکیب شورای عالی بیمه سلامت، تعرفههای سال 90، مالیات جامعه پزشکی و وضعیت بیمهها توضیحاتی ارایه کرد.
به گفته وی، سازمان نظام پزشکی در نظر دارد بزودی و طی دو هفته آینده کارگروه مشترکی با وزارت بهداشت برای بررسی و تعیین تعرفههای درمانی سال 1391 تشکیل دهد.
زالی اعلام کرد: که سازمان نظام پزشکی در نظر دارد تأثیر هدفمندی یارانهها بر هزینههای حوزه سلامت را به صورت عینی و دقیق به این کارگروه منعکس نماید.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی همچنین از تشکیل کارگروهی مشترک بین سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سندیکای موسسات بیمهای برای حل و فصل مشکلات مربوط به قراردادهای بیمهای با بیمارستانهای خصوصی خبر داد.
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