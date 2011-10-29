دستگیری هفت شکارچی متخلف در ارومیه و بوکان/ اجرای عملیات آبرسانی به جزیره اشک

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، موفق به دستگیری چهار نفر شکارچی متخلف در سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه شدند، افزود: این افراد در راستای پیشگیری از ارتکاب جرائم شکار و صید و تخریب در عرصه های طبیعی استان دستگیر شدند.

وی درادامه با اشاره به اینکه از متخلفان شکار چهار قبضه اسلحه به همراه تعدادی ادوات شکار و لاشه 12 سر خرگوش کشف و ضبط شده، بیان داشت: منخلفان برای پیگیری پرونده و صدور حکم تحویل مقامات قضایی شدند.

دستگیری سه شکارچی متخلف درروستای تبت بوکان

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین ماموران حفاظت محیط زیست موفق به دستگیری سه شکارچی متخلف شده که این افراد 13 سر خرگوش را بیش از حد مندرج در پروانه شکار در محدوده روستای تبت بوکان شکار کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه از این شکارچیان سه قبضه اسلحه شکاری به همراه تعدادی ادوات شکار کشف و متخلفان تحویل مقامات قضایی شدند، ادامه داد: اجرای عملیات آبرسانی به جزیره اشک از طریق بندر گلمانخانه در حال اجرا است.

اجرای عملیات آبرسانی به جزیره اشک زیستگاه گوزن زرد ایرانی

عباس نژاد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: با توجه به عدم وقوع بارندگیهای پاییزه و احتمال اتمام ذخیره آب در آب انبارهای جزیره اشک که یکی ازمنحصر به فردترین زیستگاههای گوزن زرد ایرانی در کشور محسوب می شود، عملیات آبرسانی به این جزیره در حال اجرا است.

این مسئول گفت: این عملیات از طریق قایق و با استفاده از گالن های 30 لیتری و نیروی انسانی انجام شده بطوریکه گالنهای آب با قایق از طریق بندر گلمانخانه به جزیره اسپیر منتقل شده ودر مرحله بعدی گالن ها به مسافت 15 کیلومتری از جزیره اسپیر تا آب انبار جزیره اشک با تراکتور حمل می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: عملیات آبرسانی به جزیره اشک تا زمان وقوع بارندگیهای مناسب و افزایش ذخایر آب در جزیره اشک بصورت مستمر و روزانه ادامه می یابد.