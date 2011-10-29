تلاش دولت برای تطمیع استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد

مصطفی رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تلاش وزارت اقتصاد و نمایندگان دولت برای انصراف نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد، اظهارداشت: به عنوان یکی از امضای کنندگان این طرح تاکید می کنم نمایندگان پای امضاهای خود ایستاده اند.

وی ادامه داد: دولت تمام توانش را گذاشته تا به نوعی استیضاح را منتفی کند، معاونان پارلمانی، بخشداران و فرمانداران همه در تلاشند تا نمایندگان امضا کننده را راضی به پس گرفتن امضاها کنند.

نماینده شهر بابک گفت: با کمال تاسف دولت به جای اینکه به عمق فاجعه نگاه کند، انرژی خود را در این مسیر صرف می کند، این واکنش دولت حکایت از این دارد که پشت قضیه ماجراهایی هست که علاقه ندارند هنگام استیضاح از زبان نمایندگان مطرح و دولت درگیر چالش شود.

رضا حسینی گفت: ای کاش دولت کمی برای رفع مشکلات مردم وقت می گذاشت. سرمایه داران واقعی درگیر کاغذ بازی های اداری هستند و باید رشوه پرداخت کنند تا کارشان راه بیفتد، آن وقت دولت تلاش می کند موضوع تخلفات را سمبل کند، این اقدامات دولت نشان می دهد راه را درست رفته ایم و البته با استحکام بیشتری مسیر را خواهیم پیمود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا باقی امضا کنندگان این طرح نیز امضای خود را پس نخواهند گرفت، گفت: اسیتضاح کنندگان کسانی هستند که اگر می خواستند از امضای خود منصرف شوند تا امروز چنین اتفاقی می افتاد اما تهدید و تطمیع بر امضا کنندگان طرح استیضاح اثر گذار نخواهد بود.

طرح استیضاح وزیر اقتصاد اول آبان ماه امسال در 4 محور و با 28 امضا اعلام وصول شد و قرار است جلسه استیضاح روز سه شنبه هفته جاری در پایان مهلت قانونی برگزار شود.

اختلاس بزرگ بانکی اخیر مهمترین دلیل استیضاح عنوان شده است .