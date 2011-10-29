به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی غیاثی سرمربی تیم فوتسال صبای قم مجبور است در دیدار با تیم فوتسال حفاری اهواز که از هفته هشتم از نیم فصل نخست مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم حفاری اهواز برگزار می‌شود، بدون حضور دو مهره کلیدی تیمش را به میدان بفرستد.



غایبان تیم فوتسال صبای قم در این مسابقه حمید ذوالفقاری و سعید تقی زاده هستند که هر یک به سبب رنج بردن از مشکل آسیب دیدگی امروز نمی توانند تیم فوتسال صبای قم را در چهارمین بازی خارج از خانه خود در لیگ سیزدهم مقابل فوتسال حفاری اهواز همراهی کنند.



البته دلیل غیبت سعید تقی زاده بازیکن جوان و خوش فکر تیم فوتسال صبای قم که عضو تیم ملی فوتسال کشورمان نیز محسوب می شود، آسیب دیدگی این بازیکن است که سب شده تا کادر فنی تیم صبای قم از وجود بازیکن اصلی و کارآمد تیمشان در دیدار هفته هشتم برابر تیم فوتسال حفاری اهواز محروم باشند.



تقی زاده در بازی هفته هفتم لیگ برتر که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، با مشکل شکستگی استخوان پا مواجه شد و به همین دلیل سه هفته است که در بستر به سر می برد تا وضعیت وی برای همراهی تیم فوتسال صبای قم و تیم ملی کشورمان در مسابقات مختلف آینده بهبود یابد.



تقی زاده نخستین باری است که از ترکیب تیم فوتبال صبای قم دور است و بنا بر گفته مهدی جعفری یگانه مدیر تیم فوتسال صبای قم این بازیکن همچنان مصدوم است و نمی تواند در این بازی حضور یابد اما به دیدارهای هفته دهم به بعد می رسد.



در جمع غایبان تیم فوتسال صبای قم برای دیدار حساس هفته هشتمم مسابقات لیگ سیزدهم فوتسال باشگاه های کشور، دوستداران این تیم همچنان باید غیبت حمید ذوالفقاری بازیکن فصل گذشته تیم پرسپولیس تهران را که تنها خرید صبای قم برای لیگ سیزدهم بود را تحمل کنند.



البته تداوم مشکل آسیب دیدگی این بازیکن از روز دهم شهریورماه و دیدار با پرسپولیس تهران که تا به امروز نزدیک به دو ماه به طول انجامیده است، کمی سئوال بر انگیز است و در این خصوص هنوز مشخص نیست که این بازیکن چه زمانی به ترکیب اصلی صبای قم باز خواهد گشت.



سعید تقی زاده و حمید ذوالفقاری در دیدار امروز در حالی در ترکیب صبای قم حضور ندارند که خبر خوب برای سیدمهدی غیاثی سرمربی تیم فوتسال صبای قم، بازگشت محمد کوهستانی بازیکن ارزشمند تیم صبای قم به ترکیب اصلی صبای قم است.



کوهستانی که در تمرینات یک ماه قبل تیم فوتسال صبای قم با شکستگی دست مواجه شد و دیدارها بسیار مهمی را نیز از دست داد اما به این بازی خواهد رسید تا دوباره در ترکیب اصلی صبای قم این بار مقابل تیم فوتسال حفاری اهواز به میدان برود.

