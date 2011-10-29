ساخت مدرسه در منطقه سهرابیه با مساعدت فرماندار کرج حل می شود

علی حجرگشت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج و مکاتباتی که با سازمان نوسازی صورت گرفت قرار بر این شد که با تحویل نقشه ساخت این مدرسه مقدمات کار اجرایی شود.

وی افزود: ولی به دلیل آنکه این منطقه هنوز در طرح تفصیلی شهر کرج قرار نگرفته مجوز ساخت مدرسه داده نشد.

حجر گشت با بیان اینکه کارهای اولیه برای ساخت مدرسه در این منطقه در حال انجام بود، گفت: عدم تعریف منطقه سهرابیه در حوزه شهری در ساخت این مدرسه وقفه ایجاد کرد که با پیگیریها و مساعدت فرماندار محترم کرج امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.

مدیر ناحیه یک آموزش و پرورش کرج عنوان کرد: طبق پیش بینی ها و در صورت حل کامل مشکل موجود اواسط آذر ماه جاری ساخت مدرسه در منطقه سهرابیه آغاز می شود.

این مسئول گفت: با توجه به جمعیت دانش آموزی این منطقه و لزوم ساخت مدرسه در آن امیدواریم به زودی شاهد احداث مدرسه در منطقه سهرابیه باشیم.