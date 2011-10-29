سپاهان هنوز هم داعیه قهرمانی دارد

مهدی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دیدار فردای سپاهان مقابل ملوان بندر انزلی اظهار داشت: ما سپاهان هستیم و همیشه مقتدرانه می‌جنگیم تا به جایگاه واقعی سپاهان برسیم. در لیگ برتر امتیازها خرد شده و بین تیم‌های صدر جدولی تقسیم شده و تیمی خود را از جمع مدعیان جدا نکرده است بنابراین ما در بازی فردا شانس داریم که به صدر جدول نزدیک تر شویم.

وی ادامه داد:‌ مطمئن باشید با پیروزی برابر ملوان خود را به صدر جدول نزدیک می‌کنیم، سپاهان مدافع عنوان قهرمانی است و در دو سال گذشته نیز قهرمان شده است و امسال هم برای قهرمانی می‌جنگیم.

هافبک سپاهان در مورد بازی تیمش مقابل فولاد و حذف از مسابقات جام حذفی اظهار داشت: برای اولین بار بود که در این مرحله از رقابتها با یک تیم لیگ برتری بازی می‌کردیم و با توجه به اینکه بازی در خانه فولاد بود کار برای ما سخت بود اما با وجود این فکر می‌کنم برابر فولاد حقمان باخت نبود و باید در همان ۹۰ دقیقه پیروز می‌شدیم.

وی اضافه کرد: در بازی با فولاد بازی را مخصوصا در نیمه دوم در اختیار داشتیم و چند موقعیت تک به تک 100در صد را از دست دادیم که فکر می‌کنم اگر آن موقعیتها را تبدیل به گل کرده بودیم اکنون حذف نشده بودیم.

کریمیان بیان کرد: در نیمه اول دو موقعیت تک به تک 100در صد را محرم و ناصحی از دست دادند و در نیمه دوم که بازی کاملا در اختیار ما بود سیدصالحی موقعیت خوبی را از دست داد و گلی که خوردیم روی ضد حمله بود و روی اشتباهی که در پرتاب اوت انجام دادیم فولاد توانست صاحب توپ شود و با یک ضد حمله به گل برسد.