ورود بارزانی و هیئت همراه به تهران / استقبال صالحی از هیئت عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران، لحظاتی پیش مسعود بازانی به همراه هیئتی شامل "طاهر اورامی" وزیر بهداشت، "یاسین ابوبکر" وزیر برق اقلیم کردستان "فواد حسین" رئیس دفتر بارزانی، "بهروز محمد صالح" استاندار سلیمانیه، "نوزاد هادی" استاندار اربیل وارد فرودگاه مهرآباد شدند.

این هیئت مورد استقبال "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه "محمد مجید الشیخ" سفیر عراق و "ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران و کمالیان مسئول میز عراق در وزارت خارجه کشورمان قرار گرفت.

هیئت مذکور قرار است بعد از دیدار با صالحی در وزارت خارجه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند.