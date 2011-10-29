ورود داروهای گرانقیمت ساخت داخل به بازار دارویی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز شنبه درنشست خبری در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها گفت: با مدیریتی که در بحث واردات دارو داریم و حمایتی که از تولید دارو در داخل کشور می کنیم سعی داریم میزان واردات دارو از نظر عددی و ارزشی کاهش پیدا کند تا با تولید داخل و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: طرحهای نسبتا مناسبی در زمینه تولید مواد اولیه دارویی و ساخته شده داریم و امیدواریم تا بهمن ماه نام چند قلم از این داروها را که در مرحله ورود به بازار هستند را به اطلاع عموم مردم برسانیم.

شیبانی گفت: یکی از کارهایی که توسط متخصصان دارویی و با همکاری صنعت و دانشگاه انجام شد این بود که نه تنها داروهای نوترکیب بلکه برخی از مواد اولیه آنها نیز در داخل تولید می شود. اغلب مواد دارویی ساخته شده در ایران از خارج از کشور وارد می شد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: نزدیک به 40 درصد میانگین تولید مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو سازی در داخل کشور است اما برخی داروها تا صد در صد در کشور تولید می شود.

وی افزود: مواد اولیه 9 قلم از داروهای نوترکیب درداخل تولید می شود و امیدواریم تا پایان سال دو یا سه قلم دیگر که وارداتی بوده اند تولید و عرضه شود. همزمان با آن تولید مواد اولیه آن نیز در دست اقدام است.

شیبانی گفت: برخی از مواد اولیه داروهای افشانه و اسپری برای بیماریهای تنفسی و آسم در مرحله صنعتی است که تا بهمن ماه تولید مواد اولیه آن را اعلام می کنیم.

وی افزود: برخی از داروها در مرحله بسته بندی است اما انتظار داریم آنها را از ابتدا تولید کنیم چون تولید داروهای گرانقیمت در کشور باعث می شود حدود 40 تا 50 درصد نسبت به داروهای وارداتی کاهش قیمت داشته باشند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای چند میلیونی که برای بیماریهای سرطانی و یا خاص است گرانقیمت هستند به همین دلیل در مرحله تولید و مواد اولیه آنها هستیم تا سال اینده وارد بازار شوند.

وی درباره تولید داروهای با فناوری نانو در کشور افزود: این دارو سالهاست که با قیمت بالا وارد کشور می شود و یک دز آن بالای یک میلیون و دز دیگر حدود 700 هزار تومان قیمت دارد. این دارو، دارویی است که با همین کیفیت تولید می شود اما از نظر نانو فناوری جذب سریعتری دارد. تمام این داروهایی که به عنوان نوترکیب قرار است تولید شوند هیچ تفاوتی با نمونه اصلی ندارد ضمن اینکه برخی داروها تحت لیسانس همان شرکت خارجی تهیه می شود.

شیبانی با بیان اینکه تنها دو قلم دارو به صورت نانو در دنیا وجود دارد گفت: یکی از این داروها در آمریکا تولید می شود. امیدواریم تا سال آینده 9 قلم داروی بیوتکنولوری به 12 قلم برسد و تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز برای تولید 25 قلم دارو برنامه ریزی کرده ایم.