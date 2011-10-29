16 هزار متر مربع به فضای سبز فیروزکوه افزوده خواهد شد

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات این شهرداری اشاره کرد و افزود: در شهرک کوهسار و مسیر پایین تر از فرمانداری فیروزکوه دو پارک هر کدام به مساحت هشت هزار متر مربع در دست ساخت است که با ایجاد آنها با فضای سبز این منطقه اضافه می شود.

وی با اشاره به تزئین بلوار اصلی شهر فیروزکوه به عکس شهدای انقلاب گفت: همه مردم به شهدای انقلاب مدیون هستند و هر کاری برای شهیدان و ترویج اهداف آنان انجام شود، کم است.

این مسئول در خصوص تکمیل میدان سپاه فیروزکوه اضافه کرد: هزینه‏ ای بالغ بر 70 میلیون تومان برای کف سازی و دیوار چینی‏های سنگی در این میدان به کار رفته و هنوز این پروژه در خصوص بحث زیباسازی به اتمام نرسیده است.

رودخانه ‏های سطح شهر فیروزکوه لایروبی شد

وی بیان داشت: برای نخستین بار در شهر فیروزکوه، تمام رودخانه های این شهر به صورت کامل لایروبی شد.

حیدری افزود: طرح اتلاف سگ‏های ولگرد هر شش ماه یکبار در فیروزکوه با همکاری محیط زیست، فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان و ... عملیاتی می شود که مجری این طرح شهرداری است.

وی گفت: به طور میانگین در هر مقطع، اتلاف 200 قلاده سگ انجام می ‏شود و مرحله دوم این طرح در سال جاری به زودی انجام خواهد شد.

30 میلیون تومان باکس زباله خریداری شد

شهردار فیروزکوه ادامه داد: باکسهای زباله‏ با اعتباری بالغ بر 30 میلیون تومان از سازمان همیاریهای استان تهران خریداری شده تا امکانات مکانیزه در این شهر افزایش یابد.

وی به عملیات ساخت ایستگاه آتش نشانی این شهر اشاره و عنوان کرد: ساختمان جدید آتش‏نشانی فیروزکوه در مرحله نازک ‏کاری قرار دارد و امیداست هرچه زودتر این ساختمان جدید به بهره برداری برسد.