تردد در محور گردنه قلی کندی و خانچایی در زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان افزود: به دلیل بارش برف در محور گردنه خانجایی در محور زنجان به طارم و همچنین گردنه قلی کندی در محور زنجان - دندی و لغزنده بودن سطح جاده ها از رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند از زنجیر چرخ استفاده نمایند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان زنجان باز است و تردد در گردنه ها و محورهای مواصلاتی با زنجیر چرخ امکان پذیر است.



خلیلی افزود: شماره تلفن 7272027 و تلفن گویای 141اداره کل راه و ترابری استان، آماده پاسخگویی به هموطنان در خصوص وضعیت راه های ارتباطی این استان است..