  1. استانها
  2. زنجان
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

تردد در محور گردنه قلی کندی و خانچایی در زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

تردد در محور گردنه قلی کندی و خانچایی در زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان به رانندگانی که قصد تردد در گردنه خانچایی در محور طارم و گردنه قلی کندی محور زنجان - بیجار را دارند توصیه کرد از زنجیر چرخ استفاده کنند.

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان افزود: به دلیل بارش برف در محور گردنه خانجایی در محور زنجان به طارم و همچنین گردنه قلی کندی در محور زنجان - دندی و لغزنده بودن سطح جاده ها از رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند از زنجیر چرخ استفاده نمایند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان زنجان باز است و تردد در گردنه ها و محورهای مواصلاتی با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
 
خلیلی افزود: شماره تلفن 7272027 و تلفن گویای 141اداره کل راه و ترابری استان، آماده پاسخگویی به هموطنان در خصوص وضعیت راه های ارتباطی این استان است..

کد مطلب 1446191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها