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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توقف قانون احراز جانبازی قربانیان سردشت

توقف قانون احراز جانبازی قربانیان سردشت

رئیس انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت با اعلام اینکه هنوز مشکلات جانبازان شیمیایی سردشت به قوت خود باقی است گفت: متاسفانه حتی قانون مصوب مجلس برای احراز جانبازی قربانیان هم اجرا نشده است.

صالح عزیزپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمان و اجرای قانون در شهر جنگ زده سرجاوه (سردشت)  متوقف شده افزود: یادش بخیر چندین سال قبل طرحی به مجلس دادیم که جانبازان شیمیایی مناطق آلوده کشور هر 9 ماه یکبار در کمیسیون پزشکی دوباره پایش شوند. هر چند که مجلس با این طرح موافقت کرده و رئیس جمهور هم پس از تصویب مجلس ابلاغ کرد ولی جالب اینجاست که دو سال است از این ابلاغ می گذرد ولی هیچگونه کمیسیونی تشکیل نشده است.

وی افزود: هم اکنون 15 هزار جانباز شیمیایی در سردشت زندگی می کنند که تنها دو هزار و 200 جانباز دارای درصد و پرونده در بنیاد شهید هستند و بقیه آنها چشم انتظار اجرای قانونند ولی نمی دانیم چرا قانون در این شهر مرزی اجرا نمی شود.
 
رئیس انجمن دفاع از قربانیان شیمیایی سردشت اظهار داشت: متاسفانه کلینیک درمانی تخصصی جانبازان شیمیایی سردشت سالهاست هنوز پزشک ندارد و جانبازان مجبورند به ارومیه و تهران بروند.
 
به گزارش خبرنگار مهر، نگرانیهای انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت تنها به اجرا نشدن قانون منتهی نمی شود زیرا پیدا شدن یک بمب شیمیایی عمل نکرده در مرکز شهر سردشت و هجوم ریزگردهای عربی و همچنین مینهای عمل نکرده از دیگر مشکلات این مرز نشینان غیور و دلاور است.
کد مطلب 1446196

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