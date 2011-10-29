پروژه های عمرانی بخش کلاترزان سنندج بازدید شد

فرماندار شهرستان سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به بازدید از پروژه های بخش کلاترزان گفت: یکی از مهمترین مشکلات و کمبودهای منطقه نبود راه دسترسی بود که در سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری این پروژه با اختصاص 43 میلیارد ریال هم اکنون در دست احداث است و از مجموع 26 کیلومتر مسافت آن بیش از10 کیلومتر آسفالت شده و بقیه نیز در دست اجرا است.

ولی الله میرزایی اصل افزود: در سایه توجهات دولت عدالت محور در روستای آویهنگ اجرای طرح هادی با اختصاص بیش از 950 میلیون ریال، احداث سالن ورزشی چند منظوره با اعتبار دو میلیارد ریال و پروژه آبرسانی به روستا با اختصاص دو میلیارد و 300 میلیون ریال در حال اجرا است.

وی در خصوص پروژه های روستای هویه نیز اظهار داشت: دبیرستان سه کلاسه روستای هویه با یک میلیارد و330 میلیون ریال، اجرای طرح هادی روستا با دو میلیارد و 100میلیون ریال و اجرای پروژه آبرسانی به روستا با اعتبار 400 میلیون ریال از جمله پروژه ها و خدماتی است که در این روستا در دست اجراست.

فرماندار سنندج همچنین به پروژه های در دست اقدام روستای سرهویه اشاره کرد و گفت: اعتبار پروژه های مدرسه راهنمایی سرهویه، طرح هادی روستا، پروژه آبرسانی و دفع فاضلاب روستا از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری، سفرهای هیئت دولت و اعتبارات تملک دارایی در سال های 89 و90 با اختصاص بیش از دو میلیارد و 550 میلیون ریال در این روستا تعریف شده و در حال اجرا است.

فرماندار سنندج و هیئت همراه در ادامه این بازدید با اقشار مختلف مردم دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند .