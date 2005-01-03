اندونزيايي ها مي توانند به بدمينتون ما كمك كنند

بهادرزكي زاده مربي تيم ملي بدمينتون جوانان ايران با اشاره به حضورريگي، آدي و جونايدي بازيكنان ومربي اندونزيايي درليگ بدمينتون ايران به خبرنگار" مهر" گفت : بازي با اين بدمينتون بازان باعث مي شود تا بچه هاي ما با آنها درگيرشده واز نظرمهارتها وحركتهاي پا ازآنها الگوبگيرند.

زكي زاده افزود: بنظرمن يوسف جونايدي كه مربي خوبي است، را بايد بعنوان مربي نوجوانان وجوانان بكارگرفت تا ضعفهاي مربوط به پاي ورزشكاران را اصلاح كند.

كاپيتان سابق تيم ملي درجواب اين پرسش كه آيا مربيان ايراني قادربه مرتفع كردن نقايص موجود درزمينه تكنيك ها نيستند، گفت: اندونزي مهد وازمراكزمهم بدمينتون جهان است وطبيعي است كه مربيان خوبي داشته باشد، اما درايران عملكرد ما محدود است وما بيشتربه حجم تمرينات توجه داريم، اما درشرق آسيا وازجمله اندونزي در شاخه قهرماني هفته اي30 ساعت صبح وعصرتمرين مي كنند.

خوشبختانه كميته آموزش فدراسيون بدمينتون درباره مسايل آموزشي وبدنسازي برنامه ريزي كرده، اما تا مشكلات اساسي حل نشود پيشرفت هم به كندي صورت مي گيرد. علي ايحال اعتقاد دارم كه تا دوسال ديگربرخي ازنارساييها برطرف شده ووضعيت بهتري پيدا خواهيم كرد.