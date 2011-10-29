روزهای تلخ ساحل نشینان وان/ لبخند کودک زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها مردم ساکن شرق ترکیه به ویژه ساحل نشینان دریاچه زیبا و آرام وان روزهای تلخی را پس از زلزله 7.3 ریشتری تجربه می کنند.

سردی هوا در این روزها باعث شده کمک رسانی به مردم ترکیه از سوی اکثر کشورهای جهان به ویژه همسایگان ترکیه در دستور کار قرار گیرد.

در این میان البته کودکان ترک شرایط خاص خود را دارند و بدون توجه به اطراف و شرایط موجود بازیهای کودکانه خود را دنبال می کنند.

در این تصویر که از سوی پایگاه خبری سی ان ان منتشر شده کودک ترک جدا از صفی که مردم برای گرفتن کمکها تشکیل داده اند با لبی خندان دیده می شود، گویی هیچ اتفاقی در شهر رخ نداده است.

در تصویر دیگر یک کودک دیگر در یکی از خانه ها تخریب شده در زلزله اخیر دیده می شود و از حالت چهره اش این گونه استنباط می شود که در فکر بازی در این خانه ها ویران شده است.

بنابر آخرین آمار منتشر شده شمار کشته شدگان زلزله اخیر ترکیه به 573 نفر افزایش یافته و تاکنون دو هزار و 608 نفر زخمی شده و 187 نفر زنده از زیر آوار بیرون کشیده شده اند.