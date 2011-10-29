بسترسازی برای گسترش ورزش پهلوانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کمالی در جمع جامعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان گفت: باید زمینه لازم برای گسترش ورزش های پهلوانی و زورخانه ای فراهم شود.

وی با بیان اینکه این ورزش باید در مدارس، اصناف و همه ادارات گسترش پیدا کند ابراز داشت: حضور ورزشکاران کودک تا کهنسالان در این رشته نشان از عمومیت ورزش پهلوانی و زورخانه ای است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان بر لزوم افزایش تعداد زورخانه ها تاکید کرد اظهار داشت: کرمان باید پایتخت وررزش زورخانه ای جهان باشد.

سرپرست هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان ضمن تاکید بر حفظ قداست این ورزش اظهار داشت: صبر از نیازهای اخلاقی برای مدیریت در هر مسئله ای به ویژه در ورزش پهلوانی و زورخانه ای است.

وی بیان کرد: داشتن تدبیر، اندیشه، متانت و تعقل در این رشته ورزشی و همچنین مشورت کردن در راستای توسعه و ارتقاء کار باید مورد توجه قرار داشته باشد.

در این مراسم از زحمات و تلاشهای محسن مساحی رئیس سابق هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان تقدیر و حکم ابلاغ سرپرستی جواد کمالی قرائت و به وی اعطا شد.