استقبال دو هزار هنرجو از کلاسهای فرهنگسرای آفتاب باقرشهر

غلامرضا حموله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به استقبال چشمگیر شهروندان از برنامه های فرهنگی و دوره های آموزشی خانه فرهنگ آفتاب و حضور پر شور کودکان، نوجوانان و به ویژه خانواده ها در کلاسهای مختلف آن و همچنین با توجه به تأکید شهردار و اعضای شورای باقرشهر، این برنامه ها با انسجام بهتری برگزار خواهد شد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری، بیش از دو هزار و 257 هنرجو با حضور در کلاسهای برگزار شده نسبت به فراگیری آموزشهای مختلف نظیر زبان انگلیسی، حفظ و قرائت قرآن، آموزش کامپیوتر، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، معرق کاری، عکاسی، فیلمبرداری، کلاسهای آموزش داستان نویسی، آموزش موسیقی و ... پرداختند.

دوره مهارتهای زندگی ویژه بانوان برگزار شد

این مسئول اضافه کرد: دوره های آموزش خیاطی، بافتنی، سفره آرایی و مهارتهای زندگی ویژه بانوان نیز در این مجموعه برگزار شد که با استقبال بانوان خانه دار و هنرمند قرار گرفت.

وی یادآور شد: بانوان هنرجو علاوه بر شرکت در این کلاسها و کسب مهارت لازم، می توانند در آینده موجب در آمدزایی برای خانواده ها شوند.

91 بانوی باقرشهری دوره پرستاری را گذراندند

مسئول خانه فرهنگ آفتاب ادامه داد: امسال با همکاری انجمن پرستاران ایران 91 نفر از بانوان باقر شهری، دوره های آموزشی فوریتهای پزشکی را گذراندند و موفق به کسب مدرک پرستاری شده اند.

وی به دیگر فعالیتهای خانه فرهنگ آفتاب اشاره و بیان داشت: خانه فرهنگ آفتاب با داشتن نیروهای مجرب و خلاق، طی هشت سال فعالیت خود توانسته است به جوانان، نوجوانان و دیگر اقشار باقرشهر و حومه خدمات شایسته ای را ارائه کند.

گفتنی است علاقه مندان می توانند برای ثبت نام همه روزه از ساعت هشت صبح تا 18 به خانه فرهنگ آفتاب واقع در باقر شهر، بلوار غدیر، ابتدای خیابان آیت الله کاشانی مراجعه و یا با شماره تلفنهای 55200423 - 55202467 تماس بگیرند.