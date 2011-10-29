به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اتهام اخیر آمریکا علیه ایران مبنی بر تلاش در ترورسفیر عربستان گفت: این همان خط قدیمی فشار بر ایران است که هر زمانی آن را در شکل جدیدی مطرح می‌کنند.

وزیردفاع همچنین به حمایت اتحادیه اروپا از اتهام ترورعلیه ایران اشاره کرد‌ وافزود: حمایت اتحادیه اروپا واعمال تحریم‌های بیشتر به این بهانه، برنامه دیگری از زنجیره توسعه اقدامات آمریکا و غرب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.



وی با بیان اینکه سناریوهای جدید آمریکا با هدف تحت فشار قراردادن نظام صورت می گیرد، تصریح کرد: هدف این است که افکار عمومی دنیا را از مسائل مهمی که علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی درحال وقوع است، منحرف کنند.



وحیدی با بیان این‌که تحولات منطقه در این روزها علیه نظام استکبارجهانی است، خاطرنشان کرد: انحراف افکار عمومی و تلاش برای این‌که توجهات به سمت دیگری معطوف شود، جزء دستور کار آمریکا قرار گرفته است.



وی درتشریح دلایل افزایش اتهامات و فشار برایران از سوی آمریکا نیز گفت: باز کردن پای ایران در طرح ترور سفیر عربستان، سناریویی است که می تواند آمریکا را آسانتر به اهدافش در منطقه برساند؛ چرا که با طرح این مسئله در جهت ایجاد اختلاف بین ایران و عربستان و تثبیت نقش خود درمنطقه راحت تر گام برمی دارد.



وزیر دفاع با اعلام این‌که انتخاب سوژه ترورسفیرعربستان با هدف اختلاف افکنی بین این دو کشور صورت گرفته است، اظهار داشت: مهم این است که هیچ کشوری نتواسته این سناریو را باورکند.



وحیدی با مضحک و خنده دار توصیف کردن این سناریو و با بیان این‌که تشکیل اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام، کمکی به باورسازی این سناریو نمی کند، افزود: چنین سناریوی خنده داری نمی تواند قابل تحقق باشد.



وزیر دفاع با بیان این‌که اولین دادگاه بررسی اتهام ترور به ایران سناریوی آمریکا را مضحک‌تر از همیشه کرد، گفت: اینکه خودشان اتهامی را مطرح کرده‌اند و خودشان هم دادگاهی را تشکیل می دهند، مسخره است، حتی استناداتی که دراین دادگاه از سوی آمریکا ارائه شد، باورکردنی نبود.



وی افزود: اینکه آمریکا می‌گوید خط ترور با هماهنگی تلفنی صورت گرفته است، یعنی مذاکره برای ترور سفیر عربستان تلفنی بوده، خنده دار است و سناریوی ضعیف آمریکا راه به جایی نخواهد برد.



وحیدی در ادامه، به وضعیت منطقه و برنامه وزارت دفاع برای همکاری دفاعی با لیبی، تونس، مصر و کشورهایی که در حوزه تحولات منطقه هستند، اشاره کرد و گفت: درحال حاضراین کشورها درمرحله گذار هستند، طبیعتا باید نظام مردمی درآنجا تثبیت شود و بعد از تثبیت نظام مردمی، ایران هم برای همه نوع همکاری از جمله همکاری های نظامی با آنها مشکلی نخواهد داشت.



وی با اعلام آمادگی برای همکاری‌های دفاعی با این کشورها یادآور شد: ایران آمادگی شروع همکاری‌ها را دارد، اما باید طرف دیگرهم بخواهد تا محقق شود.



وزیر دفاع درخصوص آخرین دستاوردهای دفاعی این وزارتخانه، با بیان این‌که وزارت دفاع همیشه دستاوردهای جدید دارد، گفت: یکی ازهمین دستاوردها که درهمین روزها به نتیجه می رسد، موشک کروز دریایی به نام "ظفر" است که به زودی آماده تحویل خواهد بود.



وحیدی در رابطه با اشاره به سرنوشت پرونده شکایت ایران از روسیه درمورد عدم تحویل موشک‌های S300، با بیان اینکه پرونده ایران و روسیه درمرحله اول داوری است، تصریح کرد: بررسی این شکایت وتشکیل دادگاه، طبیعتا مراحل و زمانبندی خاص خودش را دارد و باید براساس همان نظام داوری برای تحویل موشک‌ها منتظر نظر دادگاه بمانیم.



وحیدی با اعلام این‌که "ای.سی.سی" مرجع داوری است که طرفین توافق کرده‌اند پرونده S300 درآنجا بررسی شود، گفت: بنابراین براساس نظام داوری "ای.سی.سی" کارها باید گام به گام طراحی و جلو رود.