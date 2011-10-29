تجلیل از 9 برگزیده جشنواره فارابی با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد صبح امروز شنبه در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی از 9 برگزیده این جشنواره که در بین آنها آیت الله هاشمی شاهرودی نیز حضور داشت با اهدای لوح سپاس، تجلیل کرد.



برگزیدگان این جشنواره در حوزه فعالیت های علمی ، پژوهشی و ارائه مقالات مختلف در زمینه های فرهنگ و تمدن اسلامی ، مطالعات انقلاب اسلامی ، تاریخ ، جغرافیا و باستان شناسی ، حقوق ، زبان و ادبیات، علوم اجتماعی و ارتباطات، علوم اقتصادی و مدیریت ، علوم تربیتی، علوم سیاسی ، روابط بین الملل، فقه، اصول، علوم قرآن و حدیث ، فناوری اطلاعات و مطالعات هنر و زیبایی شناسی شایسته تقدیر شناخته شده اند.



در این جشنواره همچنین از شخصیت های پیشرو، پیشکسوتان علمی و برگزیدگان خارجی شرکت کننده در این جشنواره نیز تجلیل شد.



بستر سازی تولید دانش علوم انسانی و اسلامی، بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی و اسلامی ، معرفی نقش علوم انسانی در توسعه دانش بشری ، مدیریت اجتماعی و تمدن سازی در گذشته و اکنون ، تمهید و تقویت زمینه های مساعد برای فعالیت های علوم انسانی و اسلامی و توجه بلیغ به ضرورت تولید این دانش و ایجاد ظرفیت های انگیزشی و حمایتی و نیز اقبال به پژوهش و نوآوری از اهداف برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی فارابی است.



