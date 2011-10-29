تجلیل از 9 برگزیده جشنواره فارابی با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد صبح امروز شنبه در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی از 9 برگزیده این جشنواره که در بین آنها آیت الله هاشمی شاهرودی نیز حضور داشت با اهدای لوح سپاس، تجلیل کرد.
برگزیدگان این جشنواره در حوزه فعالیت های علمی ، پژوهشی و ارائه مقالات مختلف در زمینه های فرهنگ و تمدن اسلامی ، مطالعات انقلاب اسلامی ، تاریخ ، جغرافیا و باستان شناسی ، حقوق ، زبان و ادبیات، علوم اجتماعی و ارتباطات، علوم اقتصادی و مدیریت ، علوم تربیتی، علوم سیاسی ، روابط بین الملل، فقه، اصول، علوم قرآن و حدیث ، فناوری اطلاعات و مطالعات هنر و زیبایی شناسی شایسته تقدیر شناخته شده اند.
در این جشنواره همچنین از شخصیت های پیشرو، پیشکسوتان علمی و برگزیدگان خارجی شرکت کننده در این جشنواره نیز تجلیل شد.
بستر سازی تولید دانش علوم انسانی و اسلامی، بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی و اسلامی ، معرفی نقش علوم انسانی در توسعه دانش بشری ، مدیریت اجتماعی و تمدن سازی در گذشته و اکنون ، تمهید و تقویت زمینه های مساعد برای فعالیت های علوم انسانی و اسلامی و توجه بلیغ به ضرورت تولید این دانش و ایجاد ظرفیت های انگیزشی و حمایتی و نیز اقبال به پژوهش و نوآوری از اهداف برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی فارابی است.
برگزیدگان پنجمین جشنواره بین المللی فارابی با دریافت لوح سپاس از رئیس جمهور مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد صبح امروز شنبه در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی از 9 برگزیده این جشنواره که در بین آنها آیت الله هاشمی شاهرودی نیز حضور داشت با اهدای لوح سپاس، تجلیل کرد.
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