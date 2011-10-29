  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

فروتنیان:

اردوی آمادگی تیم ملی هاکی داخل سالن کشور در نقده آغاز شد

اردوی آمادگی تیم ملی هاکی داخل سالن کشور در نقده آغاز شد

نقده - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم ملی هاکی از آغاز دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هاکی داخل سالن کشور در نقده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فروتنیان در جمع خبرنگاران افزود: در این اردو که به مدت یک هفته برگزار می شود 22 بازیکن حضور داشته و خود را برای حضور در مسابقات بین المللی هاکی داخل سالن مسکو روسیه آماده می کنند.

وی در ادامه بیان داشت: تا زمان حضور در مسابقات بین المللی مسکو که آذر ماه سالجاری برگزار می شود دو اردوی دیگر را در شهرهای سمنان و اراک برپا خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی هاکی داخل سالن کشورم نیز در این نشست با اشاره به شرایط مطلوب محل اسکان و سالن تمرین تیم، گفت: از 22 بازیکن حاضر در این اردو 15 نفر انتخاب و به مسابقات بین المللی مسکو اعزام می شوند.

ملک احمدی هدف از این اردو را رساندن تیم به شرایط آرمانی از لحاظ جسمانی و تاکتیکی عنوان کرد.

رضا نوروز زاده، محمد اثناعشری و امیر حیدری به عنوان بازیکن و رجب نورانی به عنوان مربی از شهرستان نقده در این اردو حضور دارند.

نخستین اردوی این تیم با حضور 24 ورزشکار در اصفهان برگزار شده بود.

کد مطلب 1446209

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها