اردوی آمادگی تیم ملی هاکی داخل سالن کشور در نقده آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فروتنیان در جمع خبرنگاران افزود: در این اردو که به مدت یک هفته برگزار می شود 22 بازیکن حضور داشته و خود را برای حضور در مسابقات بین المللی هاکی داخل سالن مسکو روسیه آماده می کنند.

وی در ادامه بیان داشت: تا زمان حضور در مسابقات بین المللی مسکو که آذر ماه سالجاری برگزار می شود دو اردوی دیگر را در شهرهای سمنان و اراک برپا خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی هاکی داخل سالن کشورم نیز در این نشست با اشاره به شرایط مطلوب محل اسکان و سالن تمرین تیم، گفت: از 22 بازیکن حاضر در این اردو 15 نفر انتخاب و به مسابقات بین المللی مسکو اعزام می شوند.

ملک احمدی هدف از این اردو را رساندن تیم به شرایط آرمانی از لحاظ جسمانی و تاکتیکی عنوان کرد.

رضا نوروز زاده، محمد اثناعشری و امیر حیدری به عنوان بازیکن و رجب نورانی به عنوان مربی از شهرستان نقده در این اردو حضور دارند.

نخستین اردوی این تیم با حضور 24 ورزشکار در اصفهان برگزار شده بود.