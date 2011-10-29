اعلام آمادگی جمعی دیگر از نمایندگان برای امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به اظهارات نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه مجلس مبنی بر تلاش استانداران، روسای بانک های دولتی و معاونان پارلمانی وزرا برای منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد گفت: امضاهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از حد نصاب نمی افتد زیرا تعدادی از نمایندگانی که خواستار استیضاح وزیر اقتصاد بودند برای دور بودن از فشار دولت این طرح را امضا نکردند اما به طراحان این طرح اعلام کرده اند که هر وقت احساس شود امکان دارد امضاهای طرح استیضاح از حدنصاب بیافتد حاضرند طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت حق دارد برای منتفی شدن طرح استیضاح تلاش کند، نمایندگان هم حق دارند امضاهایشان را پس بگیرند اما نمایندگان دیگر هم حق دارند مجددا این طرح را امضا کنند تا امضاهای استیضاح از حد نصاب خارج نشود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اواخر مهر ماه طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در 4 محور از جمله عدم اجرا، اجرای ناقص و نقض احکام قانونی مربوط به وظایف نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی مالی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.



استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد پیش از آن به توصیه هیئت رئیسه مجلس پیگیری طرح استیضاح حسینی وزیر اقتصاد را یک هفته به تعویق انداخته بودند تا کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش خود را در بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومان را به صحن مجلس ارائه کند، اما نهایتا متن استیضاح را در 4 محور و با 28 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند که اول آبان ماه این طرح اعلام وصول شد.

بنا بر این گزارش عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی 4 محور طرح تهیه شده برای استیضاح وزیر اقتصاد است.

حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت شده و استیضاح وزیر اقتصاد نیز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس انجام می شود.

انتظار می رود محتوای گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس تاثیر به سزایی در رای نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد داشته باشد.