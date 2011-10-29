آموزش و پرورش همدان رتبه عالی آموزش ابتدایی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه معصومیان در گردهمایی یک روزه معاونان و کارشناسان آموزش ابتدایی وتکنولوژی آموزشی شهرستانها و مناطق استان همدان که در خانه معلم نهاوند برگزار شد، افزود: این موفقیت حاصل زحمات و تلاشهای تمامی معلمان است که با برنامه ریزی هدفمند و مستمر در راستای اهداف دوره ابتدایی تلاش کرده اند.

وی با اشاره به اجرای برنامه های طرح تحول بنیادین از سال تحصیلی آینده گفت: سال تحصیلی آینده سال اجرای برنامه های زیر بنایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش است که همه باید خود را برای یک حرکت جهاد گونه در این زمینه آماده کنند.

معصومیان با اشاره به اینکه روح حاکم بر این برنامه ها تقویت فرهنگ اصیل اسلامی - ایرانی و انقلابی است، افزود: یکی از این برنامه ها اجرای نظام 3-3-6 در آموزش و پرورش است.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره تغییر نظام آموزشی افزود: در سال آینده بازنگری در کتاب های پایه اول و دوم صورت می گیرد و بر اساس آنها کتابهای سال ششم تغییر می کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات در بخش ابتدایی نیز اشاره کرد و گفت: چند پایه بودن کلاس ها از جمله مشکلات است به نحوی که در استان همدان یک هزار و 600 کلاس چند پایه و260 کلاس پنج پایه وجود دارد.

وی با بیان اینکه در 270 روستای استان همدان نیز مدارس کمتر از 10 نفر جمعیت دانش آموزی دارند، گفت: از سال آینده در دوره ابتدایی نظام دوری اجرا می شود.

معصومیان گفت: بر اساس نظام دوری برای رشد عاطفی دانش آموزان از کلاس اول ابتدایی تا کلاس سوم یک معلم برای دانش آموز در نظر گرفته می شود به نحوی که معلم پایه اول تا پایه سوم، یک معلم خواهد بود و با دانش آموز به پایه بعد می رود.