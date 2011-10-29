کتابخانه های روستایی در سرپل ذهاب راه اندازی می شوند

حجت الاسلام حجت الله فاضلی با اشاره به نقش نماز در زندگی اجتماعی و فردی افراد به خبرنگار مهر گفت:‌ توسعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و عملی شدن این فرهنگ در زوایای زندگی افراد جامعه از اهداف اولیه و مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.

این کارشناس مسائل فرهنگی تاکید کرد: تبلیغات اسلامی با آموزش و ساماندهی فعالیت‌های مذهبی و دینی قدمهای خوبی در راه اعتلای فرهنگ دینی برداشته است.

فاضلی با اشاره به شناسایی و آموزش فعالیت‌های قرآنی گفت: عمده نقش این سازمان در امور توسعه فرهنگ دینی از جمله ساماندهی فعالیت‌های قرآنی، تلاش در جهت احیای مساجد، شناسایی، جذب، ساماندهی آموزش و اعزام مبلّغان، شناسایی، ساماندهی و هدایت تشکّل‌های دینی است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: وجود کتابخانه نقش بسیار موثری در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی افراد ایفا می کند و اداره تبلیغات اسلامی هم با علم به این مهم، اقدام به راه اندازی کتابخانه‌های روستایی در سطح شهرستان سرپل ذهاب خواهد کرد.

وی تصریح کرد:‌ دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرا در مراکز استان‌ها و برخی از شهرستانها دایر هستند.

