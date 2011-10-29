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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

حجت الاسلام فاضلی:

کتابخانه های روستایی در سرپل ذهاب راه اندازی می شوند

کتابخانه های روستایی در سرپل ذهاب راه اندازی می شوند

سرپل ذهاب ـ خبرگزاری مهر:‌ رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب گفت: وجود کتابخانه نقش بسیار موثری در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی افراد ایفا می کند و اداره تبلیغات اسلامی هم با علم به این مهم، اقدام به راه اندازی کتابخانه‌های روستایی در سطح شهرستان سرپل ذهاب خواهد کرد.

حجت الاسلام حجت الله فاضلی با اشاره به نقش نماز در زندگی اجتماعی و فردی افراد به خبرنگار مهر گفت:‌ توسعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و عملی شدن این فرهنگ در زوایای زندگی افراد جامعه از اهداف اولیه و مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.

این کارشناس مسائل فرهنگی تاکید کرد: تبلیغات اسلامی با آموزش و ساماندهی فعالیت‌های مذهبی و دینی قدمهای خوبی در راه اعتلای فرهنگ دینی برداشته است.

فاضلی با اشاره به شناسایی و آموزش فعالیت‌های قرآنی گفت: عمده نقش این سازمان در امور توسعه فرهنگ دینی از جمله ساماندهی فعالیت‌های قرآنی، تلاش در جهت احیای مساجد، شناسایی، جذب، ساماندهی آموزش و اعزام مبلّغان، شناسایی، ساماندهی و هدایت تشکّل‌های دینی است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: وجود کتابخانه نقش بسیار موثری در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی افراد ایفا می کند و اداره تبلیغات اسلامی هم با علم به این مهم، اقدام به راه اندازی کتابخانه‌های روستایی در سطح شهرستان سرپل ذهاب خواهد کرد.

وی تصریح کرد:‌ دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرا در مراکز استان‌ها و برخی از شهرستانها دایر هستند.
 

کد مطلب 1446213

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