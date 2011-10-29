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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

آسیاب "میرزا نصرالله" مهریز مرمت و ساماندهی شد

آسیاب "میرزا نصرالله" مهریز مرمت و ساماندهی شد

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهریز از مرمت و ساماندهی آسیاب میرزا نصرالله مهریز خبر داد.

محمود ادیبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات مرمت و بهسازی این آسیاب شامل خاکبرداری فضای مسدود شده، مشخص کردن پی ‌ها، خاکریزی پیاده ‌روهای معبر، تغییر مسیر آب قنات، لوله ‌گذاری، مرمت یکی از اتاق ‌ها و ... است.

ادیبان، مبلغ هزینه شده برای ساماندهی این آسیاب را 110 میلیون ریال ذکر کرد.

وی عنوان کرد: این بنا در محله مزویرآباد مهریز قرار دارد و قدمت آن مربوط به دوره قاجار است.

ادیبان یادآور شد: عمده مصالح به کار رفته در این بنا خشت با ملات گل و اندود جداره ‌ها با کاهگل است.

وی افزود: این بنا دارای سر دری زیبا به همراه کاربندیست که جلوه خاصی را به ورودی بنا بخشیده است.

ادیبان ادامه داد: آسیاب میرزا نصرالله با آب قنات حسن آباد فعال بوده و اختلاف ارتفاع کف فضای مرکزی آن تا زمین حدود شش متر است.

وی افزود: فضای اصلی آسیاب به شکل هشت ضلعی با پوشش گنبدی است که در سمت راست آن اتاقی برای بارانداز قرار دارد و دیگر اجزای آن مربوط به آسیاب از جمله انبار گندم و صفه ‌ها است که در سطحی پایین ‌تر از سطح زمین قرار داشته و در دل زمین پنهان شده است.

کد مطلب 1446214

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