دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: با توجه به افزایش امر مقدس مدرسه سازی و وجود خیران مدرسه ساز، تمام مدارس شهرستان دماوند تک شیفت هستند.