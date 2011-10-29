تمام مدارس شهرستان دماوند تک شیفت هستند

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارتقای امور سخت افزاری حوزه آموزشی شهرستان دماوند افزود: اجرای طرحهای تخریب و نوسازی مدارس توسط دولت خدمتگزار در نقاط مختلف کشور اجرایی می شود.
وی بیان کرد: خوشبختانه حضور خیران مدرسه ساز روز به روز در سطح جامعه بیشتر می شود و با این وجود سطح فیزیکی مدارس ارتقا خواهد یافت.
این مسئول ادامه داد: فضای آموزشی دماوند از شرایطی برخوردار است که مدارس دوشیفیت در این شهرستان وجود ندارد.
وی یادآور شد: طرح هوشمندسازی مدارس نیز با تلاشهای مدیریت آموزش و پرورش منطقه در حال پیگیری است و این طرح تا سال 91 در شهرستان دماوند اجرایی خواهد شد.
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