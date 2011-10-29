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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

قاسمی در گفتگو با مهر:

تمام مدارس شهرستان دماوند تک شیفت هستند

تمام مدارس شهرستان دماوند تک شیفت هستند

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: با توجه به افزایش امر مقدس مدرسه سازی و وجود خیران مدرسه ساز، تمام مدارس شهرستان دماوند تک شیفت هستند.

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارتقای امور سخت افزاری حوزه آموزشی شهرستان دماوند افزود: اجرای طرحهای تخریب و نوسازی مدارس توسط دولت خدمتگزار در نقاط مختلف کشور اجرایی می شود.

وی بیان کرد: خوشبختانه حضور خیران مدرسه ساز روز به روز در سطح جامعه بیشتر می شود و با این وجود سطح فیزیکی مدارس ارتقا خواهد یافت.

این مسئول ادامه داد: فضای آموزشی دماوند از شرایطی برخوردار است که مدارس دوشیفیت در این شهرستان وجود ندارد.

وی یادآور شد: طرح هوشمندسازی مدارس نیز با تلاشهای مدیریت آموزش و پرورش منطقه در حال پیگیری است و این طرح تا سال 91 در شهرستان دماوند اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1446218

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