شش مرغداری خراسان شمالی از دریافت تسهیلات بهینه سازی انصراف داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عباسپور اظهار داشت: رسیدگی به تقاضای این مرغداران طی نه ماه گذشته در مرحله تهیه ضمانت نامه و سند ملکی باقی مانده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 16 پرونده به بانک کشاورزی برای دریافت 11 هزار و 720 میلیون ریال و شش پرونده نیز به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای دریافت یک میلیارد و 80 میلیون ریال تسهیلات بهینه سازی سالن واحد های مرغداری معرفی شده اند که تا کنون شش متقاضی انصراف داده اند.

وی قید متراژ زمین در سند، آزاد بودن سند، ارزش مالی ملک تا رقمی که بانک لحاظ می کند را از جمله شاخص های کارشناسی بانک عامل برای ضمانت نامه عنوان کرد و افزود: علاوه بر این، کارشناسان بانکی در محاسبات، قیمتی را اعلام می کنند که آن ملک در بازار رقم دیگری دارد.

وی یادآور شد: اغلب سندهای مرغداران نیز قدیمی است و در آن اسناد متراژ قید نشده و این امر موجب شده است تا تقاضای مرغداران برای دریافت تسهیلات در مرحله تهیه سند و ضمانت نامه باقی بماند.

عباسپور عنوان کرد: چهار متقاضی انصرافی تصمیم گرفته اند که به صورت خود اجرایی بهینه سازی را اجرا و در پایان کار یارانه آن را ازدولت دریافت کنند.