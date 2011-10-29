ذوالفقارنسب مدیرفنی سایپا و مشاور من نیست/ فولاد تیم خطرناکی است

مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و فولاد اظهار داشت: بازی سختی را مقابل تیم فولاد پیش رو داریم. هر دو تیم سایپا و فولاد جایگاه خوبی در جدول رده بندی لیگ ندارند و به دنبال ارتقا خود در جدول هستند، بنابراین نتیجه مساوی به هیچ وجه به نفع هیچکدام از این دو تیم نیست.

وی افزود: اگر در روز بازی شرایط جوی خوب نباشد قطعا بازی سخت‌تر خواهد شد و کیفیت آن پایین می آید. فولاد تیم بدی نیست بلکه فقط تیم بدشانسی است، پنالتی‌هایی که آنها از دست می دهند این موضوع را تایید می کند. فولادی‌ها نیز مانند تیم ما بدشانسی آورده‌اند. به نظر من تیمی که می تواند در رقابت‌های جام حذفی سپاهان را حذف کند قطعا تیم خطرناکی خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پاسخ به این پرسش که "آیا همه بازیکنان تان را در بازی با فولاد در اختیار دارید؟"، گفت: مجید ایوبی به دلیل سه کارته بودن از حضور در این بازی محروم است و مجید غلام‌نژاد هم ممکن است به دلیل مصدومیتی که برایش مقابل تیم فوتبال سیاه جامگان در رقابت‌های جام حذفی پیش آمده به بازی با فولاد نرسد.

صالح در خصوص حضور ذوالفقارنسب در تیم سایپا به عنوان مدیر فنی اظهار داشت: ایشان مدیر فنی تیم فوتبال سایپا و یا مشاور فنی من نیست بلکه به عنوان مشاور فنی مدیرعامل به باشگاه کمک خواهد کرد. پیش از شروع فصل ذوالفقارنسب مشاور فنی من بود و از نظراتش در مورد پذیرش هدایت تیم سایپا و موارد دیگر استفاده کردم. ذوالفقار نسب در آن زمان راهکارهای خوبی به من ارائه کرد.

وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر باشگاه سایپا سه تیم در سطوح مختلف لیگ دارد و قطعا استفاده از تجربیات ایشان در خصوص این سه تیم برای مجموعه سایپا مفید و موثر خواهد بود. در مجموع من از حضور ذوالفقارنسب در باشگاه سایپا استقبال می کنم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خاتمه تصریح کرد: باید در زمین خود تیم فوتبال فولاد را شکست دهیم چون این سه امتیاز باعث جهش ما خواهد شد و بعد از آن نیز به دنبال ارتقای جایگاه تیم در جدول رده بندی هستیم.

دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و فولادخوزستان از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر یکشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.