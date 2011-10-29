موسیقی ایرانی به جهان معرفی نشده است

چنگیز حبیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است موسیقی غنی ایرانی را به سایر کشورهای جهان معرفی کنیم و تحقق این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: معرفی موسیقی به سایر کشورها موجب می شود تا علاقمندان موسیقی در این کشورها بتوانند با موسیقی ایرانی بیش از قبل آشنا شوند که این امر باید دنبال شود.

این هنرمند عنوان کرد: البته اقداماتی در خصوص معرفی موسیقی ایرانی به جهان انجام شده اما این اقدامات لازم نبوده و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد.

موسیقی ایرانی از ویژگی های بسیار برجسته و ارزشمندی برخوردار است

این خواننده مطرح کشور اضافه کرد: موسیقی ایرانی از ویژگی های بسیار برجسته و ارزشمندی برخوردار است ضمن اینکه لازم است سازهای ایرانی را نیز به موازات معرفی موسیقی ایرانی، به جهان معرفی کنیم.

حبیبیان یادآور شد: لازم است در زمینه معرفی موسیقی و سازها ایرانی از ظرفیتهای موجود استفاده شود تا بتوانیم این معرفی را به نحو مطلوبتری انجام دهیم و اثربخشی را افزایش دهیم.

حبیبیان گفت: لازم است دستگاه های ذیربط در راستای تحقق تعالی موسیقی در کشور همکاری کنند و زمینه های این امر با همکاری بخشهای ذیربط به بهترین نحو فراهم شود.

چنگیز حبیبیان متولد سال 1347 است. وی موسیقی را نخست در شش سالگی از پدرش آموخت سپس نزد کرامت اصلانی، هلی، شاهپور رحیمی، صبحدل، حسن‌زاده و حاتم عسگری آواز را فرا گرفت.