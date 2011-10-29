38 نانوایی متخلف شهرهای مریوان و قروه جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای آرد و نان شهرستان قروه، فرماندار این شهرستان با تاکید بر ارتقای شاخص های بهداشتی و حرفه ای از سوی نانوایان گفت: حفظ سلامت عمومی جامعه در گرو سلامت مواد غذایی شهروندان به ویژه پخت نان است.

نادر فخری افزود: بر اساس گزارشات مردمی و بازرسی های انجام گرفته توسط بازرسان تعزیرات و شورای آرد و نان شهرستان قروه، صاحبان 24 نانوایی متخلف در مجموع به پرداخت 86 میلیون و 14هزار و 330 ریال جریمه نقدی محکوم و یک واحد نیز لغو امتیاز شد.

همچنین معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان مریوان در سومین جلسه تعزیرات شورای آرد و نان این شهرستان که با حضور کلیه اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد بر نظارت مستمر به عملکرد خبازی ها تاکید کرد و گفت: خبازی ها می بایست برای ارائه نان با کیفیت با هم رقابت کنند.

محمد حسینی افزود: رقابت فرآیندی است برای کشف ناشناخته ها و ارائه محصولات بهتر و بی شک نانوایی هایی که نان مطلوبی را تولید و ارائه دهند مشتریان بیشتری به خود جذب می کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: پرونده 16 واحد نانوایی بدلیل عدم رعایت ساعات کاری مقرر، ارائه نان نامطلوب و کم فروشی مورد رسیدگی قرار گرفت و 14 واحد جمعا شش میلیون و 650 هزار ریال جریمه و به دو واحد دیگر تذکر کتبی داده شد.