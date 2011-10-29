به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی این فیلم با حضور محمد بزرگ‌نیا کارگردان و دیگر عوامل تهیه فیلم روز سه‌شنبه 10 آبان ماه ساعت 16:15 در مجتمع فرهنگی سیدالشهداء (ع) برگزار می‌شود.

اعضای این انجمن برای تماشای فیلم و شرکت در جلسه نشست نقد و بررسی "راه آبی ابریشم" می‌‌توانند به نشانی پایین‌تر از میدان هفت تیر، تالار مجتمع فرهنگی سید‌الشهداء (ع) مراجعه کنند.

این فیلم، اثر سینمایی دیگری از محمد بزرگ‌نیا است که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر شرکت کرد و مضمون آن، اولین سفر دریایی بازرگانان ایران به چین است.

