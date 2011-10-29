تلف شدن 33 راس گوسفند و بز در تکاب/ خودروی آتش نشانی به دره سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله محمدیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این آتش سوزی که ساعت دو بامداد امروز در یک واحد مسکونی در روستای قزقپان در بخش تخت سلیمان تکاب روی داد بخشی از سقف واحد مسکونی و جایگاه نگهداری دام در کنار آن تخریب شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این حادثه لوازم منزل در آتش سوخت و 33 راس گوسفند و بز بر اثر خفگی ناشی از دود آتش تلف شدند، بیان داشت: پس از وقوع آتش سوزی که علت آن نا معلوم است ماموران آتش نشانی در محل حادثه حضور یافتند و پس از سه ساعت تلاش مداوم آتش را خاموش کردند.

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران تکاب با اعلام اینکه خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است، اظهار داشت: میزان خسارت وارد شده به صاحب این واحد مسکونی و جایگاه نگهداری دام 150 میلیون ریال برآورد شده است.

به گفته محمدیان خودرو آتش نشانی پس از امداد رسانی در این حادثه در مسیر بازگشت به تکاب به دره سقوط کرد که در این حادثه سه نفر از ماموران آتش نشانی از ناحیه سر و پا مصدوم و برای مداوا به شهر ارومیه اعزام شدند.