شهرک صنعتی قروه با کمبود امکانات رفاهی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جریان بازدید از شهرک صنعتی قروه با اشاره به وجود 39 واحد صنعتی فعال، راکد، در حال تجهیز و در دست احداث در این شهرک صنعتی گفت: این شهرک صنعتی فضایی بالغ بر 131هزار و 408 متر مربع را به خود اختصاص داده است و با وجود اشتغالزایی برای 540 نفر فاقد امکانات مناسب رفاهی، بهداشتی و آب آشامیدنی سالم است.

وی با عذرخواهی از صاحبان صنایع فعال در این شهرک به دلیل کوتاهی و قصور متولیان این بخش در راستای تامین نیازهای این شهرک صنعتی افزود: از اساسی ترین نیازهای شهرستان قروه جلب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد است که با توجه به نقش سازنده مدیران صنایع در این راستا، کوتاهی و قصور از هیچ کسی پذیرفته نیست.

فرماندار قروه به آغاز به کار اداره صنعت، معدن و تجارت در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: با وجود اینکه شهرستان قروه قطب صنعت و معدن استان محسوب می شود نبود نمایندگی صنایع و معادن از خلاء های اساسی این بخش بود که انتظار می رود با آغاز به کار این اداره بخشی از مشکلات موجود رفع شود.

فخری همچنین از راه اندازی کارگروه صنعت، معدن و تجارت در آینده ای نزدیک در شهرستان قروه خبرداد و افزود: شهرستان قروه آمادگی کامل برای مشارکت صاحبان سرمایه برای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی را داراست و در این راستا زیرساخت های لازم نیز تامین و تسهیلاتی در اختیار افراد سرمایه گذار قرار می گیرد.