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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

برنامه "آتش پنهان" از شبکه قرآن روی آنتن می‌رود

برنامه "آتش پنهان" از شبکه قرآن روی آنتن می‌رود

برنامه "آتش پنهان" با موضوع بررسی تاریخچه فرقه وهابیت و جنایات این فرقه ضاله روی آنتن می­رود­.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف تشریح شبهات وهابیت پیرامون اعتقادات شیعه و سنی طراحی شده که هر کدام از شبهات به استناد آیات قرآن توسط کارشناسان خبره حوزه علمیه دکتر حجت­الاسلام و­المسلمین غلامی و توحیدی از اساتید حوزه و حجت­الاسلام و المسلمین­نبوی معاون تبلیغات حوزه بررسی می‌شود­.

کتاب‌شناسی وهابیت­، نریشن، آیات موضوعی و پرسش و پاسخ از آیتم­های این برنامه به تهیه­کنندگی بیژن محمدی و اجرای غلامرضا حداد است که در شهر مقدس قم تولید شده و در 26 قسمت 45 دقیقه­ای از هفت آبان ماه ساعت 14 پخش می­شود.­

کد مطلب 1446237

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