به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف تشریح شبهات وهابیت پیرامون اعتقادات شیعه و سنی طراحی شده که هر کدام از شبهات به استناد آیات قرآن توسط کارشناسان خبره حوزه علمیه دکتر حجتالاسلام والمسلمین غلامی و توحیدی از اساتید حوزه و حجتالاسلام و المسلمیننبوی معاون تبلیغات حوزه بررسی میشود.
کتابشناسی وهابیت، نریشن، آیات موضوعی و پرسش و پاسخ از آیتمهای این برنامه به تهیهکنندگی بیژن محمدی و اجرای غلامرضا حداد است که در شهر مقدس قم تولید شده و در 26 قسمت 45 دقیقهای از هفت آبان ماه ساعت 14 پخش میشود.
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