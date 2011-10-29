به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف تشریح شبهات وهابیت پیرامون اعتقادات شیعه و سنی طراحی شده که هر کدام از شبهات به استناد آیات قرآن توسط کارشناسان خبره حوزه علمیه دکتر حجت­الاسلام و­المسلمین غلامی و توحیدی از اساتید حوزه و حجت­الاسلام و المسلمین­نبوی معاون تبلیغات حوزه بررسی می‌شود­.

کتاب‌شناسی وهابیت­، نریشن، آیات موضوعی و پرسش و پاسخ از آیتم­های این برنامه به تهیه­کنندگی بیژن محمدی و اجرای غلامرضا حداد است که در شهر مقدس قم تولید شده و در 26 قسمت 45 دقیقه­ای از هفت آبان ماه ساعت 14 پخش می­شود.­