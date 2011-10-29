شرط هاشمی برای بازگشت خاتمی/ خدا سایه خانم کلینتون را کم نکند!

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

مشایی قبل از ورود عکاسان، جلسه هیئت دولت را ترک کرد

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : «مشایی» قبل از ورود عکاسان، جلسه هیئت دولت را که پنج شنبه گذشته در خراسان جنوبی برگزار شد، ترک کرد. عکاسان و تصویربرداران روزنامه ها و رسانه ها در جلسه های هیئت دولت پس از انجام هماهنگی های لازم برای ثبت چند صحنه حضور یافتند.در طول سفر چهارم هیئت دولت به خراسان جنوبی کسی «مشایی»، مسئول دفتر رئیس جمهور را در هیچ جلسه ای با وی ندید تا این که پنج شنبه گذشته قبل از ورود عکاسان به جلسه هیئت دولت یکی از عکاسان او را دید که در حال خارج شدن از مکان برگزاری جلسه بود.

شرط هاشمی برای بازگشت خاتمی

وطن امروز نوشت :گفته می شود اخیرا هاشمی رفسنجانی در جلسه ای به محمد خاتمی گفته است شرط" بازگشت افراد خدو م به کشور" را به شروطش برای بازگشت به انتخابات اضافه کند. شنیده شده خاتمی پس از این جلسه به یکی از نزدیکانش گفته است :منظور هاشمی از بازگشت "افراد خدو م به کشور" بازگشت مهدی هاشمی است .هاشمی فکر میکند ما خود را فدای پسر او می کنیم!

افزایش 80درصدی قیمت فرش ایرانی دردبی به سود دلالان آمریکایی

خراسان در خبر دیگری نوشت : بنا به دلایلی نامعلوم، فرش ایران که همواره با تقاضای بالایی در امارات مواجه است در هفته های اخیر در بازار این کشور کمیاب شده و به دلیل کاهش واردات فرش، بهای این کالای زینتی در بازار امارات بیش از 80 درصد افزایش یافته است .این در حالی است که شنیده شده اکثر سود بالارفتن کاذب قیمت فرش های کشور به جیب چند دلال آمریکایی می رود.

بازگشت ۷۰۰ نفر از منافقین تواب

یک منبع مطلع به روزنامه جوان گفت: از مجموع سه هزار عضو منافقین در کمپ اشرف در عراق تاکنون ۷۰۰ نفر توبه کرده و ضمن اعلام برائت از سران این گروهک تروریستی به کشور بازگشته اند. این منبع آگاه افزود: گرایش برای بازگشت فریب خوردگان منافقین به کشور همچنان ادامه دارد، لکن سران این گروهک برای به تاخیر انداختن اضمحلال تشکیلات این گروهک تروریستی تلاشهای زیادی مانند تطمیع و تهدید بقیه اعضای ناراضی را آغاز کرده و حتی گفته می شود، اعضایی را که نمی توانند از طریق تطمیع و تهدید حفظ کنند، به بهانه های گوناگون حذف فیزیکی می کنند.

سرمایه دانشگاه آزاد 300 هزار میلیارد تومان است!

روزنامه ایران نوشت: معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در همایش ملی راه ابریشم اظهار داشته: «امروز دانشگاه آزاد دارای بیش از 300 هزار میلیارد تومان سرمایه است! 20 میلیون متر مربع فضای آموزشی داریم و صدها آزمایشگاه و کارگاه و بیش از 400 واحد و مرکز آموزشی نیز در اختیار این دانشگاه است.» گفتنی است مدیران دانشگاه آزاد با همکاری و هماهنگی برخی نمایندگان مجلس قصد داشتند این ثروت عمومی را وقف کنند!

استیضاح وزیر نیرو توسط اقلیتی‌ها

ایران در خبر دیگری آورده: نشست مشترک طراحان استیضاح وزیر نیرو با مجید نامجو و دو تن از اعضای هیأت رئیسه با خروج 10 نماینده از جلسه ناتمام ماند. یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه به رونامه ایران گفت: طراحان استیضاح دراین جلسه اعتراضاتی نسبت به اختیارات معاونان و برخی مدیرکل‌های این وزارتخانه داشتند و توضیحات وزیر در این زمینه برای آنها قابل پذیرش نبود. گفتنی است، اکثر امضاکنندگان استیضاح وزیر نیرو، اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هستند.

فراخوان بحث درباره تغییر ساختار سیاسی

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بحث تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی به روزنامه شرق گفت: اگر ضرورتی ایجاب کند قطعا تغییر نظام سیاسی کشور منعی ندارد. کدخدایی از مردم و خصوصا نخبگان سیاسی خواست چه در قالب موافق و چه مخالف با بحث‌های کارشناسی و آزادانه به قوام این بحث بپردازند تا نتایج مطلوبی حاصل شود.

آسیاتایمز: شورای همکاری خلیج فارس باشگاه دیکتاتورهاست

کیهان به نقل از روزنامه هنگ کنگی آسیا تایمز نوشت:شورای همکاری خلیج فارس باشگاه ضدانقلاب های عربی است که از دموکراسی بیزارند و فقط با گذشتن از روی جنازه سلاطین آنها می توان به انقلاب رسید ، آنها مرکب از سلاطین و امرا هستند. اکثریت آنها روی اقیانوس نفت (45درصد ذخایرنفتی جهان) نشسته اند و زرق و برق غرب را ، از لندن تا مونته کارلو، از غذاهای لذیذ پاریس تا تسلیحات سازمان ناتو را می ستایند. از نظر آنها ایران شیعه از هر چیزی بدتر است.

خدا سایه خانم کلینتون را کم نکند !

حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با اشاره به مصاحبه های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با شبکه فارسی زبان «بی بی سی» و صدای آمریکا «VOA» ، نوشت : کلینتون اظهارات سخیف و خنده داری درباره جمهوری اسلامی ایران بر زبان آورد که با جرأت می توان گفت، نمایش قابل تقدیری! از یک دشمن احمق بود و جا دارد مردم ایران و همه ملت های مسلمان همنوا با حضرت سجاد علیه السلام، خدای مهربان را به خاطر ارزانی داشتن این دشمن نادان شاکر باشند. شریعتمداری در ادامه افزود:حضور شتابزده و غیرمنتظره هیلاری کلینتون در دو شبکه مورد اشاره برخلاف ظاهر آن، نشانه استیصال آمریکا در مقابل جنبش وال استریت، احساس ضعف و شکست از خیزش های اسلامی منطقه و سقوط پی درپی دیکتاتورهای دست نشانده است که به اعتراف استراتژیست های معروف آمریکایی و اروپایی در تمامی این تحولات اثرپذیری از انقلاب اسلامی ایران به وضوح دیده می شود.

جریمه 105 میلیارد ریالی سه شرکت لبنی

روزنامه قدس نوشت : از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خبر می رسد ، جریمه ای افزون بر 105 میلیارد ریال برای سه شرکت تولید کننده فرآورده های لبنی متخلف صادر شده است . برخی از این شرکت ها با وجود محکومیت ، بازهم مبادرت به افزایش قیمت کرده اند .

پراید در سودان ؛ قیمت 20 میلیون تومان !

روزنامه قدس با اشاره به آغاز تولید محصولات سایپا در کشور سودان نوشت : گفته می شود دو محصول سایپا 131 و سایپا 132 در این کشور با قیمتی افزون بر 20 میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد .

زاغه نشین واقعا میلیونر شد

روزنامه هفت صبح در خبری آورده : سوشیل کومار ، کارمند قراردادی یکی از ادارات دولتی هند در یکی از مناطق فقیر نشین شمال این کشور ، موفق شد برای اولین بار در تاریخ یک مسابقه تلویزیونی ، به جایزه 50 میلیون روپیه (معادل یک میلیون دلار )این مسابقه دست پیدا کند و برای مردم سراسر جهان ، خاطره فیلم میلیونر زاغه نشین را زنده کند.