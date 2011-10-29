کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی در آستان قدس رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی زاهدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سازمان برای برطرف کردن نیاز اطلاعاتی و پژوهشی حجم عظیم محققان و مراجعان، اقدام به ایجاد کتابخانه های تخصصی کرده است که از آن جمله، علوم قرآن و حدیث، اهل بیت (ع)، ادبیات، تاریخ، موزه، مخطوطات، جغرافیا است.

وی افزود: این سازمان در حال حاضر درصدد ایجاد کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی و افتتاح آن در روز میلاد حضرت فاطمه(س) است که در همین ارتباط، پایگاه کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی نیز در نرم افزار سیمرغ ایجاد شده است.

وی بیان کرد: در این راستا تاکنون با مراکز مختلف پژوهشی، دانشگاهها، کتابخانه ها و مراکز حوزوی کشور تعامل های موثری صورت گرفته است.

وی گفت: با بررسی منابع و کتابشناسی اقتصاد اسلامی به زبان های عربی و فارسی و اصطلاحنامه اقتصاد اسلامی، حوزه های جستجو مشخص شده و درپی تهیه کتابها و پایان نامه های مرتبط با این کتابخانه تخصصی هستیم.

زاهدی تصریح کرد: در راستای تهیه منابع فارسی و عربی اقتصاد اسلامی و موضوعات وابسته حدود 2 هزار جلد کتاب فارسی و عربی برای این کتابخانه خریداری شده و تاکنون بیش از 150عنوان پایان نامه تهیه شده است.

وی در خصوص کتب انگلیسی زبان در حوزه اقتصاد اسلامی بیان کرد: در صدد تهیه این کتب از کشورهای مختلف هستیم.