بازی با نفت به قیمت رسیدن صبا به صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه سازمان لیگ بر‌تر، دیدارهای هفته دوازدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور از عصر امروز شنبه آغاز می شود و طی آن تیم فوتبال صبای قم روز یکشنبه هشتم آبان در ششمین دیدار خارج از خانه خود برابر تیم رده نهم جدول رده بندی یعنی صنعت نفت آبادان صف آرایی می کند.



با توجه به برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ بر‌تر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و صنعت نفت آبادان از هفته دوازدهم مسابقات نیم فصل نخست یازدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال از ساعت 16 و 45 دقیقه یکشنبه هشتم آبان ماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.



سومین تیم جدول رده بندی یعنی صبای قم در حالی در این مسابقه مقابل صنعت نفت آبادان تیم نهم لیگ برتر صف آرایی می کند که تمام تلاش خود را برای تداوم موفقیت های خود در لیگ یازدهم و رسیدن به صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال به کار خواهد بست، زیرا پیروزی در این دیدار می تواند صبا را در صورت ناکامی نفت و استقلال، صدرنشین کند.



مربیان دو تیم نیز در نشست خبری پیش از بازی قطعا در خصوص اهداف و برنامه های خود در خصوص این دیدار صحبت خواهند کرد، نشستی که با توجه به برنامه ریزی ناظر مسابقه و همچنین مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان، با حضور عبدالله ویسی سرمربی صبای قم و تیم میزبان بازی این هفته آن‌ها یعنی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عصر امروز برگزار می‌شود.



صبای قم و صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم از دور رفت مسابقات لیگ یازدهم در حالی عصر یکشنبه هشتم آبان در آبادان برابر یکدیگر صف آرایی می‌کند که در هفته یازدهم رقابت‌ها دو تیم نتایج متفاوتی کسب کرده اند زیرا شاگردان ویسی در تیم صبای قم موفق به کسب سه امتیاز بازی خانگی مقابل شهرداری تبریز شدند و به چهارمین پیروزی خود در دیدارهای خانگی دست یافتند تا باخت در دو هفته متوالی مقابل پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان را کاملا فراموش کنند.



آخرین بازی دو تیم صبا و صنعت نفت آبادان در قم به تساوی و تقسیم امتیازها انجامید و طی آن دو تیم در بازی برگشت فصل قبل مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تساوی بدون گل رقم خورد.



در دیدار رفت فصل گذشته نیز که در ورزشگاه تختی شهر آبادان برگزار شد، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان موفق شد صبای قم را که آن زمان نیز با مربیگری عبدالله ویسی در لیگ بر‌تر حضور داشت، با حساب سه بر یک شکست دهد.



صبای قم پیش از این در خارج از خانه سه بار پیروز شده و دو بار به حریفان باخته است اما صنعت نفت آبادان در خانه تنها از سد مس کرمان گذشته و سه بار نیز تن به تساوی برابر حریفان خود داده است و در حال حاضر نیز 14 امتیازی است.

