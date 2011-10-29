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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

فردا:

پنجمین جشنواره انار در ساوه برگزار می شود

پنجمین جشنواره انار در ساوه برگزار می شود

ساوه - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: پنجمین جشنواره انار ساوه فردا در شهرستان ساوه برگزار می شود.

علی اصغر زارعی با بیان این مطلب در گفتتگو با خبرنگار مهر گفت: پنجمین جشنواره انار ساوه هشتم آبانماه جاری در روستای گل آباد شهرستان ساوه  برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرستان ساوه با سطح زیر کشت 10 هزار هکتار باغات انار  یکی از قطب های بزرگ تولید انار در کشور است.

مدیر باغابانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تنوع و کیفیت محصول انار را یکی از شاخصه های مهم انار ساوه عنوان کرد و گفت: عملکرد باغات انار ساوه در 2 سال گذشته به حدود 15 تن در هر هکتار رسیده است.

زراعی برگزاری جشنواره انار را فرصت خوبی برای معرفی توانمندی شهرستان ساوه در تولید این محصول باغی عنوان کرد و گفت: باید با معرفی توانمندیهای کشاورزی استان مرکزی بستر حضور تولیدات این استان در بازارهای داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم کرد.

کد مطلب 1446252

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