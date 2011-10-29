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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

باقری:

49 هزار نفر در همدان تعیین صلاحیت حرفه ای شدند

49 هزار نفر در همدان تعیین صلاحیت حرفه ای شدند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 49 هزار نفر در استان همدان تعیین صلاحیت حرفه ای شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی باقری اظهار داشت: از این تعداد 36 هزار و 415نفر بعد از قبولی در آزمون کتبی و عملی و کسب حدنصاب نمره، موفق به کسب گواهینامه مهارت شدند.

باقری اضافه کرد: در این مدت 13هزار فقره گواهینامه برای زنان و 22 هزار فقره گواهینامه برای مردان صادر شده است.

وی عنوان کرد: آزمون مربوط به تعیین صلاحیت در 15 گروه هدف از جمله مهارت آموختگان در همه مراکز دولتی و غیر دولتی،داوطلبان آزاد، معرفی شدگان تفاهم نامه های صنایع دستی و صنعت ساختمان برگزار شد.

باقری ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری چهار نوبت آزمون برگزار شده و در نیمه دوم سال نیز چهار مرحله دیگر آزمون سنجش مهارت انجام می شود.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان عنوان کرد: گواهینامه های صادر شده دارای کد استاندارد بین المللی است و قابلیت ترجمه دارد.

باقری افزود: همچنین طبق تفاهم نامه های منعقد شده با مرکز ملی فرش ایران و سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی و تفاهم نامه در بخش صنعت ساختمان دارندگان گواهینامه مهارت از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شوند.

کد مطلب 1446256

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