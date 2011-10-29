به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان درباره انتقادهایی که از عملکرد تیم ملی فوتسال در رقابتهای جایزه بزرگ برزیل شده است، گفت: درباره عملکرد تیم ملی فوتسال باید به دو نکته توجه کرد، نکته اول این است که هدف ما از شرکت در رقابتهای "گرندپریکس" چه بوده و نکته دوم، بازی ما مقابل برزیل در نیمه نهایی است.
وی افزود: درباره نکته اول باید بگویم تورنمنت گرندپریکس پس از جام جهانی اهمیت ویژهای دارد و اینکه در این تورنمنت به مقام در خور توجهای برسیم مهم است اما نگاه ما به گرندپریکس همیشه نگاه با دید شرکت در چند بازی دوستانه بوده است، چرا که برزیل از چند کشور قدرتمند در فوتسال دعوت می کند و این تیمها را بهترین تیمهای جهان می داند و به همین دلیل ایران با همین فاکتور به این تورنمنت دعوت شد.
رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: در این دوره کادر فنی تیم ملی فوتسال چند جوان جدید را مانند مهدی جاوید و حسین طیبی در ترکیب این تیم آزمایش کرد که در همه بازیها حضور داشتند. کادر فنی از عملکرد این بازیکنان رضایت کامل را داشت.
ترابیان در تشریح نکته دوم صحبتهایش گفت: ما برای اولین بار در بازی نیمه نهایی به برزیل می خوردیم و با توجه به پیشینه بازیهایی که ایران در مقابل برزیل داشته نتیجه طبیعی به نظر می رسد. ما حتی در ایران هم به این تیم باخته بودیم و به همین دلیل به بازی رده بندی رفتیم و این در حالی است که ایران در تاریخ رقابتهای گرندپریکس سابقه دو نایب قهرمانی و شکست در فینال را از برزیل دارد.
وی درباره دلایل شکست ایران مقابل آرژانتین در دیدار رده بندی هفتمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل گفت: تیم ملی فوتسال آرژانتین نسبت به سالهای گذشته کاملا متحول شده بود و در حالی به روسیه باخت که در وقت اضافه بازی را به حریفش واگذار کرد، روسیهای که در فینال حریف قدرتمندی برای برزیل بود و برزیلیها به سختی این تیم را 2 بر یک شکست دادند.
رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ادامه داد: بازیکنان پس از شکست مقابل برزیل در نیمه نهایی از نظر بدنی آماده بودند اما در نیمه دوم بازی با آرژانتین انگیزه نیمه اول که 2 بر یک بردیم را در آنها ندیدم، در این باره با کادر فنی هم صحبت کردم.
ترابیان که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، درباره ماجرای عدم وجود فیزیوتراپ و ماساژور و مصدومیت بازیکنان تیم ملی نظیر مصطفی نظری گفت: متاسفانه در این باره حرفها و شایعات بسیاری مطرح شده و حتی از قول من مصاحبههای خیالی در برخی از سایتها و روزنامهها به چاپ رسید.
وی افزود: من افراد را متناسب با شرح وظایف به برزیل بردم. علی صانعی سرمربی بود. امیر فراش مربی دروازه بانان و "جوراندیرو" آنالیزور و مشاور فنی، مصطفی عمادی دستیار صانعی و همچنین مسئول عملیات اداری، پشتیبانی و لجستیکی تیم ملی بود و حتی کارهای مربوط به نظام وظیفه و خروجی بازیکنان و همین طور ارتباطات با کمیته برگزاری رقابتها در برزیل بر عهده ایشان بود.
رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: پزشکی که به همراه ما بود علاوه بر بوردی که داشت متخصص پزشکی ورزشی بود و کاملا به کارش مسلط بود. زمانی که مصدومیت برای مصطفی نظری پیش آمد در محل برگزاری مسابقات، بیمارستان سیاری وجود داشت که تمام امکانات را برای ما فراهم کردند و با توجه به نوع مصدومیتی که نظری داشت ما متوجه شدیم پزشک تیم ملی فوتسال برزیل در این زمینه جراح نامداری است و قرار شد با او درباره مصدومیت نظری مشورت کنند.
وی افزود: باتوجه به ارتباط نزدیکی که با برزیلیها دارم، خوشبختانه نظری زیر نظر این جراح فردای مصدومیتش فیزیوتراپی را انجام داد و خیلی به روند درمان او کمک کرد. خوشخبتانه در برگشت از برزیل ما برای نظری شرایط راحتی در پرواز فراهم کردیم تا او بدون کمترین درد به ایران بازگردد. در آخرین تماسی که با او داشتم پزشک متخصص در ایران به او اعلام کرده، علیرغم صدمهای که در زانویش بوجود آمده با فیزیوتراپی و بدون عمل جراحی می تواند به شرایط ایده آل بازگردد.
رئیس کمیته فوتسال در پایان درباه سفر کیروش به اروپا و دیدارش با بازیکنان ایرانی الاصل گفت: متاسفانه در این باره هم از من گفتگوهای خیالی درج شد، در حالی که قرار است امروز طی جلسهای از گزارش سفر کیروش به اروپا و برنامههای وی برای روزهای آینده باخبر شویم. کیروش قرار است که در گزارشی به ما ارائه کند درباره بازیکنان ایرانی الاصل و دستاوردهای سفرش به صورت مفصل به نکات مهمی اشاره کند.
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