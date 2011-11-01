سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا قضات بر خلاف توصیه ها و تذکرات سه رئیس قوه قضائیه هنوز متهمان معسر مهریه را بر خلاف شرع و قانون به زندان محکوم می کنند گفت: در جایی که قانون سکوت می کند بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضائیه چاره ساز است و بسیاری از قضات هم رعایت می کنند.

وی افزود: در این مورد بخصوص با اینکه بخشنامه و حتی رای وحدت رویه هم داریم ولی باز چالشهای قانونی پیش روی قضات است که به صورت لایحه ای روی میز مجلس قرار داشته که با تصویب آن امیدواریم این مشکل برطرف شود.

وزیر دادگستری با انتقاد از افزایش طلاق و آمار زندانیان مهریه گفت: وظیفه تمام دستگاهها ترویج فرهنگ مهر و عشق در خانواده و انسجام کانون خانواده است. وقتی که در خانواده ای عشق و علاقه و معنویت شکل بگیرد دیگر واژه هایی مانند طلاق رنگ و بویی ندارد و زندگی به تعالی متصل می شود.

بختیاری خطاب به مسئولان و ائمه جماعات و افرادی که تریبونی در اختیار دارند گفت: تکرار خوبیها و زیبائیهای زندگی و حسنات و برکات ازدواج موفق جوانان را آماده زندگی نیک و معنوی می کند و این مهم بر دوش رسانه ها هم هست زیرا انتشار اخبار طلاق و جزئیات دادگاههای خانواده نوعی یاس و نا امیدی را در جوانان تلقین کرده و اگر هم ازدواج کنند با ذهنیت منفی که دارند زندگی موفقی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: زندگی و ازدواج مولا علی (ع) و حضرت زهرا(س) نمونه بارزی از ازدواج موفق و معنوی است که هر مسلمان به آن افتخار می کند.