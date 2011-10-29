بازگشایی محور هراز/ تردد خودروها بدون زنجیر چرخ ممنوع

سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از ریزش کوه و انسداد محور هراز بلافاصله ماموران راهداری و پلیس راه وارد عمل شده و موفق شدند ساعتی قبل این جاده را که با بارش سنگین برف نیز مواجه است دوباره بازگشایی کنند.

وی ادامه داد: بارش برف در جاده های شمالی و استان تهران سنگین گزارش شده است و تردد خودروها بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست. تردد خودروها در جاده های کوهستانی بدون تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ ممنوع است.

معاون عملیات پلیس راه کشور تاکید کرد: هم اکنون بیشتر محورهای شمالی، غربی و مرکز کشور با بارش برف و باران همراه است که رانندگان باید توجه بیشتری هنگام رانندگی داشته و از ایمنی خودرو خود قبل سفر اطمینان حاصل کنند.