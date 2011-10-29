به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم Razor Reel که طی روزهای هفتم لغایت 14مهر ماه در شهر بروژ بلژیک برگزارخواهد شد، فیلم "آل" توسط موسسه رسانه‌های تصویری دراین جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

این فیلم با بازی مصطفی زمانی، آناهیتا نعمتی، همایون ارشاد و هنگامه حمیدزاده ماجرای مهندس جوانی است که از طرف مدیر شرکت محل کارش، همراه زن باردار خود عازم مأموریت کاری به ارمنستان می‌شود. به تدریج زندگی آفتابی این زوج، جای خود را به روزهای تیره می دهد و حوادث عجیبی برای آنها اتفاق می‌افتد.

در این دوره بیش از یکصد اثر به مدت یک هفته در پنج بخش به رقابت خواهند پرداخت و فیلم "آل" بهرام بهرامیان به عنوان تنها فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره، به نمایش درخواهد آمد.

فیلم "آل" پیشتر نیز در جشنواره بین المللی کازان به نمایش در آمده بود که از استقبال بی نظیری مواجه شده بود.