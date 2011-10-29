چهارمحال و بختیاری رتبه دوم را در صدور اسناد مالکیت تک برگ کسب کرد

سیدمهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از زمان آغاز صدور سند تک برگ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان شهریور ماه امسال، تعداد هفت هزار و 58 سند تک برگ در ادرات این استان صادر شده، اظهار داشت: از این تعداد سند چهار هزار و 883 برگ سند در شش ماهه نخست سال جاری صادر شده است.

وی تعداد خلاصه معاملات ثبت شده شش ماهه اول سال جاری در دفاتر املاک استان را ده هزار و 125 مورد بیان کرد و افزود: این میزان ثبت معاملات در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 12.4 درصد رشد داشته است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک ثبت شده و درجریان ثبت را در شش ماهه اول سال جاری 16 هزار و 62 مورد استعلام عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد استعلام در مدت مشابه سال گذشته 12 هزار و 518 مورد بوده است.

هاشمی اذعان داشت: تعداد ازدواجهای ثبت شده در نیمه نخست سال جاری شش هزار و 919 واقعه و تعداد طلاق های ثبت شده را 503 واقعه بوده است.

وی تعداد شرکتها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری ثبت شده در شش ماهه سال جاری را 852 مورد بیان کرد و یاد آور شد: این میزان ثبت شرکت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.2 درصد افزایش داشته است.