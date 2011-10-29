هیچ امضایی از استیضاح وزیر اقتصاد پس گرفته نشده است

محمد حسین فرهنگی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اظهارات برخی نمیاندیگان مجلس مبنی بر تطمیع استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد گفت: این موضوع قطعا خلاف واقع است.

وی افزود: همانگونه که سئوال کردن حق یک نماینده است پس گرفتن امضای استیضاح هم حق طبیعی وی محسوب می شود. اینکه برخی نمایندگان به دلیل تطمیع امضای خود را پس گرفته اند کذب محض و خلاف واقع است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم تا کنون هیچ نماینده ای به دنبال انصراف از استیضاح وزیر اقتصاد نبوده و هیچ امضایی پس گرفته نشده است.

فرهنگی تاکید کرد: تعداد امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد هیچ تغییری نکرده است و همان 28 امضا همچنان وجود دارد و البته دولت نیز به دنبال پس گرفتن امضاهای استیضاح نیست .

فرهنگی در پایان تاکید کرد: استیضاح وزیر اقتصاد سه شنبه این هفته در صحن علنی مجلس برگزار می شود و تا آنجایی که می دانم تعداد امضاهای لازم برای این استیضاح هم اکنون موجود است.