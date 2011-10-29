شکست واشنگتن از ایران در عراق/ یک ادعا و چند اعتراف از نوع آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، "فردریک کاگان" رئیس پروژه تهدیدات در موسسه تحقیقات سیاست عمومی آمریکا و "کیمبرلی کاگان" رئیس موسسه تحقیقاتی جنگ در تحلیلی مشترک برای روزنامه لس آنجلس تایمز نوشتند: ایران، آمریکا را در عراق شکست داد.



با وجود بهار عربی و اختلافات داخلی در منطقه، جایگاه ایران در عراق و کل خاورمیانه تقویت شده و در اینجا شکست آمریکا گریزناپذیر است. فردریک و کیمبرلی کاگان

در بخشی از این تحلیل آمده است: عقب نشینی آمریکا پس از شکست در انجام توافقی جدید با دولت عراق که بتواند بقای نظامیان آمریکایی را تضمین کند، برای عراقیها و منطقه مناسب نیست، اما بدون شک برای ایران خوب است.

دو تحلیلگر آمریکایی با اشاره به شکست اوباما در رسیدن اهداف موردنظرش درعراق تاکید کردند: برعکس آمریکا ایران در رسیدن به اهداف استراتژیک خود موفق بوده و از سال 2004 در پی خروج نظامیان آمریکایی ازعراق است.

در ادامه این تحلیل ادعا شده است : ایران از وجود یک دولت ضعیف درعراق که شیعیان آن را رهبری کنند، حمایت می کرده و درصدد ایجاد گروهی هم طراز حزب الله بوده که سیاستمدارانی عراقی متمایل به غرب را تحت فشار قرار دهد. آنها همچنین در جهت تحمیل ایدئولوژی دینی خود از طریق موسسات شیعی بوده اند که به تمامی این اهداف نیز رسیده اند.

در ادامه این تحلیل تاکید شده است: از سال 2008 جلوگیری از امضای توافقنامه امنیتی آمریکا وعراق هدف اصلی ایران بوده که در همان سال ژنرال "رای اودیرنو" فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق نیز با استناد به گزارشهای اطلاعاتی به این مسئله اشاره کرده بود.

البته با اعلام پایان جنگ درعراق بسیاری از آمریکاییها خوشحال شدند، اما این رضایت باید همراه با اعتراف به این مسئله باشد که ایران در تحقق اهدافش درعراق موفق بوده است.

به گزارش مهر در پایان تحلیل لس آنجلس تایمز آمده است: عراق مرتبط با ایران از تاثیر هرگونه تحریم بین المللی علیه تهران می کاهد، از سوی دیگر با وجود بهار عربی و اختلافات داخلی در منطقه، جایگاه ایران درعراق و کل خاورمیانه تقویت شده و در اینجا شکست آمریکا گریزناپذیر است.