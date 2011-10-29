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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

مروتی:

شهرداری اردکان در نمایشگاه دستاوردهای شهرداریها کشور شرکت می کند

شهرداری اردکان در نمایشگاه دستاوردهای شهرداریها کشور شرکت می کند

اردکان - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری اردکان گفت: شهرداری اردکان در نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای کشور شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مروتی صبح شنبه در نشست شورای اسلامی شهر اردکان از شرکت شهرداری اردکان در دومین نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای کشور خبر داد و اظهار داشت: شهرداری اردکان برای اولین بار در این نمایشگاه ملی که 22 آبان ماه در محل مصلی تهران افتتاح خواهد شد، شرکت می کند.

وی بیان داشت: ارائه دستاوردهای شهرداری اردکان در حوزه های مختلف، شناساندن جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان و معرفی پتانسیلهای صنعتی، توریستی و فرهنگی شهر از جمله مهمترین اهداف شرکت این شهرداری در نمایشگاه شهرداریهای کشور است.

سرپرست شهرداری اردکان ادامه داد: شهرداری اردکان به عنوان شهرداری پایلوت در بحث آی تی و شهرداری الکترونیکی معرفی شده است.

مروتی ادامه داد:عمده تمرکز ما در زمینه معرفی شهرداری اردکان به عنوان شهرداری پیشگام در حوزه فناوریهای نوین و آی تی خواهد بود.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه هزار و 100 شهرداری از مناطق مختلف کشور حضور دارند و از 21 تا 23 آبانماه دستاوردهای خود را عرضه خواهند کرد.

کد مطلب 1446277

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