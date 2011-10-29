پرداختن به علوم انسانی در شرایط کنونی جهان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی روز شنبه در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی افزود: وقوع انقلاب اسلامی، مفهوم و اندیشه ام القرای جهان اسلام بودن، قرار گرفتن در میانه و معرکه انواع حوادث و شرایط که از مهمترین آنها خیزش های موجود در کشورهای اسلامی عربی و همچنین اعتراضات کشورهای غربی لیبرالیستی است از جمله عوامل و زمینه هایی است که باید توجه، تحلیل و تمرکز ما در حوزه اندیشه ورزی را به خود متمرکز کند.

وی افزود: حرمت نهادن به تکثر و تنوع آرا و نظریه ها همچون یک هدف مقدس به مثابه ترجمانی از مفهوم راهبردی تضارب آرا و اندیشه ها در علوم انسانی به شمار می رود.

خواجه سروی یادآور شد: ایجاد ساختارهای نوین آموزش و پژوهش برحسب ضرورت های مبتنی بر بررسی کارشناسی از جمله ملزومات ارتقای علوم انسانی است. شناسایی دقیق، علمی و روشمند علوم انسانی به ویژه از نوع غربی آن با تاکید بر پرهیز از منابع ترجمه شده دست چندم از دیگر ضروریات تقویت علوم انسانی است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم بازبینی اصولی در مبانی و روش های ارجاع، استفاده و استخراج از منابع و مآخذ سنت دینی و ملی موجود در فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه اندیشه شیعی را با در نظر گرفتن دو مولفه روزآمدی و کارآمدی در عرصه علوم انسانی کشور ضروری و غیرقابل اجتناب برشمرد.

وی گفت: ما باور داریم که چون به دین حق گرویده ایم که مبدا آسمانی و الهی دارد می توانیم در عرصه ای به نقطه توازن و تعالی برسیم که حول آن ایمان راسخ و خدشه ناپذیر به دین حنیف و توام با عقلانیت در ترازی برتر قرار گرفته و احترام و استفاده از دستاوردهای انسانی در حوزه علوم انسانی نه یک چالش که یک فرصت قلمداد شود.

خواجه سروی یادآور شد: بی شک هدف یا آرمانی همچون برگزاری جشنواره ویژه علوم انسانی که اکنون با نام فارابی درآمیخته شده دارای خاستگاهی عینی و تاریخی و ناظر به ضرورت های اکید و معطوف به پاسخگویی به پرسش ها و دغدغه هایی بوده و هست که در حوزه عام و وسیع علوم انسانی وجود دارد.

دبیر جشنواره بین المللی فارابی اضافه کرد: یکی از منابع و مجاری اصلی ورود علوم انسانی به دیار ما غرب بوده است که خود را از طریق آشنایی های اولیه ما با جهان غرب در عصر جدید و در قالب فرآیندهای توسعه ای در دوره های قبلی و از طریق کسانی که در غرب تحصیل کرده اند و همچنین ترجمه آثار غربی ها به زبان فارسی و تعریف و تاسیس رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها به سطحی از مطرح بودن رسانده که امروزه همچون یک مسئله ضرورت، دغدغه و چالش قد برافراشته است.

پنجمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در محل سالن همایش های برج میلاد در حال برگزاری است.