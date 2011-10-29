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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

1800 دانش آموز خواف به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند

1800 دانش آموز خواف به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند

خواف - خبرگزاری مهر: فرماندار خواف از اعزام هزار و 800 دانش آموز و فرهنگی این شهرستان در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی جغتایی صبح شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی کاروان های راهیان نور در این شهرستان اظهار کرد: اجرای مطلوب اردوهای راهیان نور، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز را به ارمغان خواهد آورد.

وی اعزام جوانان و نوجوانان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد.

وی از مسئولان ذی ربط خواست تا ضمن ایجاد تعامل با سایر دستگاه های اجرایی و استفاده از تمامی امکانات، زمینه انجام این سفر معنوی را برای دانش آموزان فراهم کنند.

فرماندار خواف جمع آوری آثار هنری از جمله عکس، فیلم و دلنوشته های دانش آموزان در سفر مذکور و برگزاری نمایشگاهی از آثار برتر را از جمله برنامه هایی اعلام کرد که اجرای آن در تحقق اهداف برگزاری اردوی کاروان راهیان نور موثر خواهد بود.

کد مطلب 1446279

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