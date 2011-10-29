1800 دانش آموز خواف به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی جغتایی صبح شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی کاروان های راهیان نور در این شهرستان اظهار کرد: اجرای مطلوب اردوهای راهیان نور، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز را به ارمغان خواهد آورد.

وی اعزام جوانان و نوجوانان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد.

وی از مسئولان ذی ربط خواست تا ضمن ایجاد تعامل با سایر دستگاه های اجرایی و استفاده از تمامی امکانات، زمینه انجام این سفر معنوی را برای دانش آموزان فراهم کنند.

فرماندار خواف جمع آوری آثار هنری از جمله عکس، فیلم و دلنوشته های دانش آموزان در سفر مذکور و برگزاری نمایشگاهی از آثار برتر را از جمله برنامه هایی اعلام کرد که اجرای آن در تحقق اهداف برگزاری اردوی کاروان راهیان نور موثر خواهد بود.